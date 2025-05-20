金酒盃學生賽邁入第三屆 培育具國際競爭力的調酒人才

由金門酒廠主辦的「金酒盃學生組全國調酒大賽」今年邁入第三屆，本屆包含24所大專院校及19所高中職，共43所學校、310組學生報名參加，堪稱台灣學生調酒領域最具代表性的舞台。金酒公司也持續推動產學合作機會，讓優秀選手提早進入業界實習，讓優秀選手實現夢想。

今天的開幕活動特別邀請四位世界級花式調酒冠軍首次同台演出，帶來震撼全場的華麗秀技，為比賽揭開高潮序幕。也讓觀眾見證調酒藝術的極致魅力。今年金酒公司持續推動「冠軍直通產學合作」機制，讓優秀選手有機會直接進入酒吧實習與客座，從校園順利銜接職場，累積第一線實務經驗。