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金酒盃學生賽邁入第三屆 培育具國際競爭力的調酒人才
由金門酒廠主辦的「金酒盃學生組全國調酒大賽」今年邁入第三屆，本屆包含24所大專院校及19所高中職，共43所學校、310組學生報名參加，堪稱台灣學生調酒領域最具代表性的舞台。金酒公司也持續推動產學合作機會，讓優秀選手提早進入業界實習，讓優秀選手實現夢想。
今天的開幕活動特別邀請四位世界級花式調酒冠軍首次同台演出，帶來震撼全場的華麗秀技，為比賽揭開高潮序幕。也讓觀眾見證調酒藝術的極致魅力。今年金酒公司持續推動「冠軍直通產學合作」機制，讓優秀選手有機會直接進入酒吧實習與客座，從校園順利銜接職場，累積第一線實務經驗。
金酒公司董事長吳昆璋表示，透過這次賽事串聯教育、文化與產業三大面向，希望未來能致力推廣中式白酒文化與理性飲酒教育，透過金酒盃讓高粱酒成為新世代創作語言，也承載青年夢想，積極培育具國際競爭力的餐飲人才。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 （喝酒不開車、飲酒過量有礙健康）
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