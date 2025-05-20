快訊

三峽車禍最新傷況曝！原無呼吸心跳女童救回 加護病房2學童已清醒

年齡下修至70歲！三峽嚴重車禍引高齡駕駛換照質疑 交通部將推3大政策

人海戰術、拖時間…綠委招數出盡不敵藍白聯手 重啟核三公投闖關成功

聽新聞
0:00 / 0:00

南橫音樂節展現原民特色 旅人入山共賞文化與自然

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
「114年南橫音樂節－布農文化天籟之聲」將於本周六、日接連兩天在南橫公路盛大展開，要讓遊客享受一場結合自然景觀與文化展演的深度體驗。圖／桃源區公所提供
「114年南橫音樂節－布農文化天籟之聲」將於本周六、日接連兩天在南橫公路盛大展開，要讓遊客享受一場結合自然景觀與文化展演的深度體驗。圖／桃源區公所提供

「114年南橫音樂節－布農文化天籟之聲」將於本周六、日接連兩天在高雄市桃源區梅山青年活動中心盛大舉行，山林之中樂聲悠揚，文化氛圍濃厚，展現當地原住民的音樂特色，主辦單位希望能趁假日吸引遊客熱情參與，享受一場結合自然景觀與文化展演的深度體驗。

桃源區公所表示，這次的音樂會活動採戶外演出，從現代流行樂團到八部合音的輪番演出，讓現場觀眾沉醉在多元音樂交織的感官盛宴中，音樂節整體兼具藝術展演與在地推廣意涵，透過高山自然場域營造文化沉浸式氛圍，逐步形成獨具特色的季節性品牌，讓更多人看見桃源之美，進一步擴散原鄉文化旅遊的影響力。活動現場除了音樂演出，更有桃源區在地的農特產品，包括愛玉及青梅加工品等，更是許多民眾的必買伴手禮，誠摯邀請全台朋友上山共襄盛舉，與音樂相伴，感受南橫高山裡的文化脈動與土地情懷。

「114年南橫音樂節－布農文化天籟之聲」將於本周六、日接連兩天在南橫公路盛大展開，要讓遊客享受一場結合自然景觀與文化展演的深度體驗。圖／桃源區公所提供
「114年南橫音樂節－布農文化天籟之聲」將於本周六、日接連兩天在南橫公路盛大展開，要讓遊客享受一場結合自然景觀與文化展演的深度體驗。圖／桃源區公所提供

音樂會 桃源 南橫

延伸閱讀

真的等到TWICE！高雄啤酒節公布「由她打頭陣」

TWICE成員將台演出？高雄啤酒音樂節「給出2提示」　網瘋猜：娜璉嗎？

台男疑登山失蹤10天無音訊 日本女房東急號召民眾入山協尋

南庄桐花音樂節揭幕 超大張母親節卡片吸睛

相關新聞

台鐵和仁=崇德東正線又淹沒 台鐵緊急說明列車調整資訊

台鐵今下午4時14分受強降雨影響，和仁=崇德間（k56+900至k56+950）土石泥流淹沒東、西正線，台鐵公司已派員前...

高齡駕駛換照機制遭質疑 交長陳世凱18時親上火線說明

三峽重大交通事故釀3人12傷，高齡駕駛議題成為關注焦點，我國針對高齡駕駛執照管理規範法，75歲以上汽機車駕駛人或滿75歲...

蘇花公路又中斷！土石流狂瀉 和仁-崇德只進不出

午後大雨不斷，台9線蘇花公路164k處發生土石流，目前雙向交通中斷受阻。交通部公路局宣布，今下午4時半起和仁到崇德段只出...

可惜！歌手田馥甄取消萬里巡演 區長盼未來仍有機會協助藝人演出

歌手田馥甄籌辦「田調」Live in Life野地小巡演，原訂6月在新北市萬里飛行場登台，日前宣布因籌備過程產生不可預期...

人氣超越拱天宮、朝天宮！今年「最強宮廟」在台南 首季湧入708萬人次

白沙屯媽祖2025年進香活動不僅創下參與人數新高，還首度駐駕南投山城——松柏嶺受天宮...

台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒 現場畫面曝光

因對流旺盛發展，花蓮出現局部大雨或豪雨，台鐵和仁至崇德間遭土石淹沒，列車南下只行駛到蘇澳新站，北上只行駛至花蓮站，區間車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。