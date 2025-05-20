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南橫音樂節展現原民特色 旅人入山共賞文化與自然
「114年南橫音樂節－布農文化天籟之聲」將於本周六、日接連兩天在高雄市桃源區梅山青年活動中心盛大舉行，山林之中樂聲悠揚，文化氛圍濃厚，展現當地原住民的音樂特色，主辦單位希望能趁假日吸引遊客熱情參與，享受一場結合自然景觀與文化展演的深度體驗。
桃源區公所表示，這次的音樂會活動採戶外演出，從現代流行樂團到八部合音的輪番演出，讓現場觀眾沉醉在多元音樂交織的感官盛宴中，音樂節整體兼具藝術展演與在地推廣意涵，透過高山自然場域營造文化沉浸式氛圍，逐步形成獨具特色的季節性品牌，讓更多人看見桃源之美，進一步擴散原鄉文化旅遊的影響力。活動現場除了音樂演出，更有桃源區在地的農特產品，包括愛玉及青梅加工品等，更是許多民眾的必買伴手禮，誠摯邀請全台朋友上山共襄盛舉，與音樂相伴，感受南橫高山裡的文化脈動與土地情懷。
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