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擺脫攝護腺肥大卻漏尿 醫：膀胱新泌尿道需磨合

中央社／ 台北20日電

攝護腺肥大是男性的難言之隱，當透過手術治療擺脫攝護腺肥大，卻被漏尿困擾纏身；醫師解釋，這與膀胱和新泌尿道需要重新協調、磨合有關，微創手術助攻術後穩定恢復。

書田診所泌尿科主任張雲筑今天透過新聞稿介紹，半數50歲以上男性會開始出現攝護腺肥大泌尿道症狀，如頻尿、夜尿、尿急、尿流變細等，症狀常會隨年齡增長加劇，80歲盛行率更高達8成，應及早就醫，與專業醫師討論合適治療方式，維持良好的生活品質。

張雲筑說，攝護腺肥大患者的膀胱，長期被肥大增生攝護腺組織阻塞出口，可能出現神經訊號過度活化或過度鈍化的現象，當攝護腺手術後，阻塞驟然解除，膀胱需要跟新的泌尿道進行互動協調，部分患者術後短期內儲尿功能可能出現暫時惡化的現象。

張雲筑提到，若膀胱神經訊號屬於被刺激而過度活化的患者，雖然術後膀胱神經功能逐漸修復、緩解，但可能出現尿失禁等新的問題，相當惱人，破壞生活品質。臨床研究發現，結合「膀胱頸黏膜保留技巧」的微創手術，有望降低恢復期的不適。

張雲筑進一步解釋，這項微創手術能精確找出天然膀胱頸與肥大組織交界，將攝護腺肥大增生區處理乾淨，避免術中對膀胱的破壞和刺激；經統計顯示，近5年術後追蹤發現，新發性急迫性尿失禁大幅減少，機率僅有過去的1/10，減少術後短期內新發性尿失禁的風險。

張雲筑提醒，若攝護腺肥大症狀明顯影響生活或已出現併發症，如尿滯留、泌尿道感染、血尿等，就需考慮進一步治療方式，如藥物與手術治療；近年來以銩雷射進行微創攝護腺剜除術，對年長者或共病患者而言，考量手術安全性與恢復狀況，這是臨床上可選擇治療方式之一。

患者 微創手術 尿失禁

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