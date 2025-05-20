台北魚市午仔魚檢出致癌物 漁產公司退款再送200元抵用券

北市衛生局今年第一波生鮮水產品抽驗專案中，台北魚市的三清午仔魚被檢出致癌物「被檢出還原型孔雀綠」不合格。台北漁產運銷公司今表示，午仔魚藥檢不合格即刻下架，已啟動退款機制，強化食安把關。

漁產公司指出，衛生局4月至「台北魚市」門市抽驗，發現林邊區漁會供應的「午仔全魚250克」產品，檢出孔雀石綠殘留0.6ppb，依食品安全衛生管理法規定為不得驗出，判定不合格。

漁產公司說，4月29日接獲衛生局通知檢驗結果，公司即刻啟動相關處理程序，當日完成38包下架及封存作業，並通知林邊區漁會違規情事，要求配合辦理退貨及退款事宜。

漁產公司董事長鄭世維表示，消費者持有2024年12月24日後購買該商品的有效證明，可至門市退款，並可額外獲得100元抵用券2張。漁產公司5月9日彙整退款統計資料並函文通知林邊區漁會，未來該漁會如需重新供應同品項商品，須先提供合格檢驗報告，始得重新上架販售。

漁產公司總經理施宜廷提到，為防範類似事件再次發生，4月30日起立即啟動「高風險魚種」午仔魚專案抽驗，全面檢測批發市場中8組業者，5月起每周持續抽驗2組業者，截至目前尚未再發現違規。