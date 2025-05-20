北捷南港站經傳異物「卡門」 北捷呼籲：妥善保管物品

5月19日上午7時左右，板南線南港站發生一部列車車門無法關閉的情形，經維修人員檢修，發現車門左側車門板與車體間卡住一個長約5公分、寬約4公分、高約6公分大小的玩偶吊飾。臺北捷運公司再次呼籲，旅客請儘量往車廂內部移動，妥善保管隨身物品，避免影響車門關閉及行車系統運轉。

北捷公司指出，當列車車門發生無法關閉情況時，捷運系統有自趨安全設計，電聯車關門警示音會持續發出提醒聲響，門開指示燈持續恆亮，列車則因自趨安全設計自動停車。經統計，114年迄今臺北捷運全系統電聯車開關門次數約1億4千餘萬次，車門開關異常件數僅20餘件，其中近7成是「異物」卡在車門縫隙造成，最常見的是背包上小吊飾及隨身物品，另外如藍芽耳機、免洗筷、鞋子飾品、雨傘頭等，都容易滾入車門縫隙。

臺北捷運呼籲，進入車廂後儘量往內部移動、把後背包改為手提，請勿倚靠車門並與車門保持適當的距離，注意保管自身物品，以免耽誤寶貴行程及損失隨身物品；家長亦請留意隨行兒童安全，勿碰觸車門或是將手伸進車門旁縫隙避免夾傷。

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