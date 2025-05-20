新冠連6周上升 壯年癌友住院3周後併發呼吸衰竭致死

新冠就診數連續6周上升，上周新增93例重症、門急診就診1萬9097人次，雙雙寫下今年新高。其中重症最小個案為10個月大女嬰，目前仍在加護病房治療中；另有一名50多歲男性，有癌症病史，住院三周後，因新冠肺炎併發呼吸衰竭致死。

5月12日至19日新增93例新冠併發重症本土病例，4例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計330例，其中47例死亡，均以65歲以上及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上未接種JN.1疫苗。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案中最年輕者為50多歲男性，本身有癌症病史，2021年、2022年合計接種4劑新冠疫苗，但沒有接種最新JN.1疫苗，4月中旬出現呼吸喘、食欲下降、疲倦等症狀，4月下旬就醫發現乾咳、血壓偏低，雖新冠PCR陰性，但X光為肺炎，收治住院。

住院一周後症狀惡化，呼吸費力、血氧偏低等，再度PCR檢驗為陽性。醫師研判該個案為新冠感染後併發肺炎、急性呼吸窘迫，插管使用呼吸器、轉到加護病房。然而，期間併發細菌、黴菌感染，治療效果不佳，住院三周後、五月中旬過世，為新冠併發呼吸衰竭致死。

另外，重症個案中包含一名10個月大女嬰，林詠青說，女嬰沒有特殊病史，也沒有接種JN.1疫苗，5月中旬先是出現發燒、咳嗽等症狀，當日就到診所就醫，但症狀沒改善，又再出現食慾不振、呼吸急速、哮吼等症狀，因此到醫院就醫，發現血壓偏低、快篩陽性，研判有急性呼吸衰竭，收治加護病房，給予抗病毒藥物治療；目前住院第四天，症狀還沒有完全改善、持續治療中。