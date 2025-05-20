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嘉義縣台82線中和路段加高改善 最快今晚開放雙向通行
嘉義縣台82線快速道路中和路段地勢低窪，每逢颱風大雨必淹水，公路局斥資1億3300萬元進行道路加高工程，採輪流封閉內外側車道施工，上下班尖峰時期常有車流壅塞，目前已完成道路墊高、柏油鋪設及號誌標示，預計最快今天晚上就可完工通車。
台82線位處八掌溪低窪地區，30.7至31.4公里曾在2017年加高路面，28.1至29.6公里去年再斥資工程經費1億3300萬元，歷時1年多時間完成道路加高，預計今天晚上就能開放雙向全線通行，地方盼台82線路基再次加高後，今年颱風汛期不要發生淹水災情。
公路局雲嘉南區養護工程分局水上工務段長蔡明君說，台82線28公里附近路段積水改善工程，自去年3月6日開工，已完成道路加高、柏油鋪設及號誌標示，路基墊高最高達1.69公尺，工程長度800公尺，目前正在測試，若確認安全無虞，最快今天晚上就可全線通車。
水上鄉長林緗亭說，八掌溪疏濬工程持續進行中，也設置富邦駕訓班抽水站，盼能在汛期發揮作用，另也規畫美上美社區滯洪池，地方被淹怕了，村民希望五河分署評估加高堤防，也呼籲嘉義市不要再把水排進水上鄉，應設法直接排入八掌溪，避免瞬間水量釀災情。
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