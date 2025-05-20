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台中月眉糖廠4連棟倉庫修好了 業者打造親子樂園暑假將開幕

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
超過60年歷史的台中后里月眉糖廠，4連棟砂糖倉庫完成屋頂修繕後，業者斥資5000萬元打造「欣向町森活園區」，預計暑假開幕。記者黑中亮／攝影
超過60年歷史的台中后里月眉糖廠，4連棟砂糖倉庫完成屋頂修繕後，業者斥資5000萬元打造「欣向町森活園區」，預計暑假開幕。記者黑中亮／攝影

超過60年歷史的台中后里月眉糖廠，4連棟砂糖倉庫完成屋頂修繕後，由士丹隸團隊進駐，斥資5000萬元打造「欣向町森活園區」，預計7月暑假開幕，立委楊瓊瓔與市議員陳本添、邱愛珊現勘後表示，力促糖廠轉型為結合歷史、人文與親子休閒的觀光亮點，同時爭取修復製糖工場與煙囪，盼串聯后里馬場、泰安舊站等景點，打造完整觀光廊帶。

台糖中彰區處簡報表示，台糖公司投入1174萬元整修月眉糖廠4連棟的砂糖倉庫屋頂，已於今年3月完工，後續順利完成招商，將由士丹隸生技公司承租經營，規畫兒童室內樂園、親子餐廳、DIY教室及手作市集等，預計6月底試營運、7月初正式開幕，將吸引親子客群一日遊，為后里注入新活力。

士丹隸團隊指出，自進駐後已投入5千萬元將4連棟倉庫打造「欣向町森活園區」，其中4號倉為親子餐廳「Mori-沐森」、5號倉是兒童遊樂空間「Xin潮樂園」、6號倉規畫名店快閃店，9號倉則設有伴手禮專區、DIY教室及「不說話俱樂部」；未來預估年參訪人次將從60萬提升至90至120萬，創造80至120個就業機會，將優先聘用在地居民，帶動地方發展。

在立委楊瓊瓔的支持及要求下，除倉庫整建，糖廠園區內的歷史核心建築「製糖工場」修復也在進行中；市議員陳本添、邱愛珊則關切交通動線與南側入口施工進度，要求年底前如期完工，帶動后里觀光升級，目前市府已通過台糖公司提出的第一期修復計畫，並向文化部申請1.2億元經費補助，若能順利修復，將串聯麗寶樂園、后里馬場、泰安舊站等景點，打造北台中觀光廊帶，創造在地經濟效益。

市議員陳本添指出，糖廠是后里歷史與情感的象徵，歷經多年爭取終見成果令人欣慰，市議員邱愛珊也說，園區新設的南側入口工程應如期於年底完工，士丹隸公司也建議，為便利遊客進出，希望糖廠入口設置Ubike租借站，同時建議修剪周邊高大行道樹，避免遮蔽招牌與夜間照明，盼公部門協助改善。

超過60年歷史的台中后里月眉糖廠，4連棟砂糖倉庫完成屋頂修繕後，業者斥資5000萬元打造「欣向町森活園區」，預計暑假開幕。記者黑中亮／攝影
超過60年歷史的台中后里月眉糖廠，4連棟砂糖倉庫完成屋頂修繕後，業者斥資5000萬元打造「欣向町森活園區」，預計暑假開幕。記者黑中亮／攝影
超過60年歷史的台中后里月眉糖廠，4連棟砂糖倉庫完成屋頂修繕後，業者斥資5000萬元打造「欣向町森活園區」，預計暑假開幕。記者黑中亮／攝影
超過60年歷史的台中后里月眉糖廠，4連棟砂糖倉庫完成屋頂修繕後，業者斥資5000萬元打造「欣向町森活園區」，預計暑假開幕。記者黑中亮／攝影

親子 后里馬場

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