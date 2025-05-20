台中建物火災逾半電氣引起 消防籲防電線電器老化

台中市去年發生建築物火災361件，其中56%為電氣因素引起，台中市長盧秀燕今天在市政會議中呼籲，注意電器及電線老化、破損與過載使用，可大幅降低火災風險。

台中市消防局長孫福佑今天在市政會議中以「你一定要知道的事－電器的選擇」為題進行專案報告時指出，台中市去年建築物火災共361件，其中56%為電氣因素所引起，且造成死亡的火災中有逾6成源於電器問題。

孫福佑表示，電氣火災類型以延長線、冷氣、冰箱、電熱水器等最常見，提醒市民選用具BSMI安全標章產品，並定期檢查汰換劣化設備。另外，針對電動自行車火警也持續宣導正確充電方式與廠牌使用安全。市府將持續透過政策、宣導與補助並進策略，加強居家安全防護，打造更安全宜居的生活環境。

盧秀燕表示，361件建築物火災中，電氣因素造成的火災高達200件，占建築物火災總數56%。其中A1火災（造成民眾死亡案件）有23件因電氣因素造成17人死亡，比率達A1案件的63.8%。

盧秀燕提醒，很多市民家中電線或電器老舊，部分延長線已破皮、冒煙卻仍持續使用，這些都是潛藏的火災風險源。呼籲市民返家後可檢視自身用電環境，確認延長線與電器是否已老化、破損或冒煙冒火等異常現象，不要因為捨不得更換而導致勞民傷財，強調安全無價，應及早汰換風險設備。

此外，台中市113年行人死亡事故中，近7成為65歲以上長者，盧秀燕說，各局處正推廣發光條等輕便配件，並強化宣導，協助市民趨吉避凶，如交通局發放的黏貼式反光條、導護用發光配件等，簡便又實用，提醒長者清晨或夜晚外出運動時，能做好防護，降低風險。