麻疹境外+2 越南返國後喉嚨痛就醫未改善 主動打1922

麻疹新增2例境外移入，都是自越南旅遊返國。疾管署發言人羅一鈞指出，今年累計本土12例、境外移入24例，均為6年同期新高；上周新增個案中，因為兩次就醫後症狀未改善，主動打1922詢問，才由衛生局安排就醫採檢確診。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，境外兩個案分別為北部30多歲男、台中30多歲男，都是4月底至5月初到越南，分別在返國後4天和9天陸續出現喉嚨痛、全身出疹等症狀。北部在第3次就醫時通報採檢確診，台中市個案第2次就醫後未改善，因為了解越南當地疫情，主動打1922求助；兩人均居家隔離未住院，接觸者分別匡列128人、監測至6月4日，和匡列165人、監測至6月6日。

我國麻疹群聚累計5起共12例，其中4起為越南境外移入導致國內感染，另1起為越南境外移入同行者群聚。國內疫情受控已連續三周、無新增本土麻疹個案，上述5起麻疹群聚共12例也全數監測期滿未有新增個案。

然而，國際疫情仍嚴峻，郭宏偉說，越南近期疫情雖較為趨緩，但今年迄4月下旬報告8.1萬例，並持續發生死亡案例。北美洲疫情嚴峻，美國今年截至5月15日共31州通報逾1000例病例，主要以德州報告700餘例為多；歐洲至少16個國家報告疫情，其中羅馬尼亞今年截至4/30，累計報告逾6400例及8例死亡案例，為歐洲疫情最嚴峻的國家。

麻疹傳染力強，孕婦及未滿一歲的嬰幼兒為感染高危險群，應避免前往流行地區，如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2至4周至衛生所或旅遊醫學門診評估自費接種1劑MMR疫苗。家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，應按時程儘速攜至衛生所或預防接種合約院所公費接種MMR疫苗。