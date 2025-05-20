端午將至！港務公司防疫非洲豬瘟 今年已宣導179艘船

港務公司自2018年國際非洲豬瘟疫情爆發，配合農業部防檢署法規執行，在基隆港、蘇澳港、台中港、高雄港、澎湖港、花蓮港等6個港運場站放置宣傳海報及文宣，同時也在掛靠本國商港的國際郵輪進行防疫宣導，根據統計，今年截至4月止已宣導179艘次。

端午節即將到來，划龍舟、吃粽子慶端午必不可少，但粽子內餡種類豐富多樣，可能含有肉製品，港務公司呼籲，民眾切勿請親友自國外郵寄或攜帶含肉製品食物。連假期間出國旅遊攜帶伴手禮回國，也避免違規攜帶檢疫物入境，以免受罰。

為防範非洲豬瘟疫情入境，港務公司與疾管署、航港局、防檢署、食藥署等保持聯繫，確保各國際及國內商港均提供安全的港埠環境，包含用水、洗手間、食物、廢棄物、病媒、化學與核輻射物質等。