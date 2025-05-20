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端午將至！港務公司防疫非洲豬瘟 今年已宣導179艘船

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
港務公司配合農業部防檢署法規執行，在我國6個港運場站放置宣傳海報及文宣，同時也在掛靠本國商港的國際郵輪進行防疫宣導，根據統計，今年截至4月止已宣導179艘次。圖／港務公司提供
港務公司配合農業部防檢署法規執行，在我國6個港運場站放置宣傳海報及文宣，同時也在掛靠本國商港的國際郵輪進行防疫宣導，根據統計，今年截至4月止已宣導179艘次。圖／港務公司提供

港務公司自2018年國際非洲豬瘟疫情爆發，配合農業部防檢署法規執行，在基隆港、蘇澳港、台中港、高雄港、澎湖港、花蓮港等6個港運場站放置宣傳海報及文宣，同時也在掛靠本國商港的國際郵輪進行防疫宣導，根據統計，今年截至4月止已宣導179艘次。

端午節即將到來，划龍舟、吃粽子慶端午必不可少，但粽子內餡種類豐富多樣，可能含有肉製品，港務公司呼籲，民眾切勿請親友自國外郵寄或攜帶含肉製品食物。連假期間出國旅遊攜帶伴手禮回國，也避免違規攜帶檢疫物入境，以免受罰。

為防範非洲豬瘟疫情入境，港務公司與疾管署、航港局、防檢署、食藥署等保持聯繫，確保各國際及國內商港均提供安全的港埠環境，包含用水、洗手間、食物、廢棄物、病媒、化學與核輻射物質等。

此外，也建立港埠防疫暨管理相關機制，並協助進行相關檢查，及早偵測、辨識潛在風險並預作防範，有需要時，也協助對入出境旅客採取管制措施，即時採行對應的處置或措施。

港務公司配合農業部防檢署法規執行，在我國6個港運場站放置宣傳海報及文宣，同時也在掛靠本國商港的國際郵輪進行防疫宣導，根據統計，今年截至4月止已宣導179艘次。圖／港務公司提供
港務公司配合農業部防檢署法規執行，在我國6個港運場站放置宣傳海報及文宣，同時也在掛靠本國商港的國際郵輪進行防疫宣導，根據統計，今年截至4月止已宣導179艘次。圖／港務公司提供
港務公司配合農業部防檢署法規執行，在我國6個港運場站放置宣傳海報及文宣，同時也在掛靠本國商港的國際郵輪進行防疫宣導，根據統計，今年截至4月止已宣導179艘次。圖／港務公司提供
港務公司配合農業部防檢署法規執行，在我國6個港運場站放置宣傳海報及文宣，同時也在掛靠本國商港的國際郵輪進行防疫宣導，根據統計，今年截至4月止已宣導179艘次。圖／港務公司提供

非洲豬瘟 疫情 出國旅遊

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