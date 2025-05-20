綠島、蘭嶼機場改建工程今動土 預計2027年7月完工

綠島機場興建於1972年，現由德安航空飛行平日3趟次、假日飛行4趟次，每趟可載19人，為當地居民重要聯外設施。交通部民航局去年併同七美、望安、蘭嶼等共4座偏遠離島機場進行改善工程，其中，蘭嶼及綠島機場經費約6億元，今進行動土典禮，外觀新建及改建工程預計2027年7月完工。

民航局說，去年起針對七美、望安、蘭嶼及綠島等4座偏遠離島機場進行改善工程，其中，蘭嶼及綠島經費分別為2.23億元、2.29億元。

民航局指出，此次綠島機場為加強意象設計，在戶外廣場增建雨遮及入口意象，並於內部天花板增加壁畫，以黑潮為主題，呈現各種豐富海洋生物，象徵各種族間文化交流，原訂2026年完工，但受到疫情影響，預計2027年7月完工；蘭嶼機場部分，工程包含既有航廈增建與陸側環境改善等，蘭嶼機場內部裝潢以達悟族為主題，展現在地文化及活力。

交通部次長林國顯表示，蘭嶼與綠島是熱門觀光勝地，有豐富生態資源與獨特在地文化，但長期交通設施有限，影響居民往返便利與旅遊發展，工程將提供更舒適、高效交通服務，以具特色外觀設計與內部空間，塑造具地方代表性機場門戶意象，吸引更多旅客。

交通部說，完工後的蘭嶼與綠島機場將成為展示台灣自然與文化美重要窗口，及國際間認識台灣新亮點；七美及望安機場預計今年底招標。