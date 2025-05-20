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保護力遞減 疾管署：1966年以後出生可自費打麻疹疫苗

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人羅一鈞說明，麻疹疫苗自費接種對象放寬，20至59歲民眾如有近期欲前往越南旅遊，可諮詢醫師評估自費接種1劑。記者李青縈／攝影
疾管署發言人羅一鈞說明，麻疹疫苗自費接種對象放寬，20至59歲民眾如有近期欲前往越南旅遊，可諮詢醫師評估自費接種1劑。記者李青縈／攝影

我國今年麻疹境外移入累積24例，都是從越南入境，病例數為6年同期最高。疾管署發言人羅一鈞說，麻疹抗體陽性率隨年齡降低遞減，20歲到59歲國人麻疹血清陽性率皆低於95%，疾管署建議，若有計畫前往有麻疹疫情地區，或工作性質會頻繁接觸外國人者，可以諮詢醫師評估自費一劑腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）。

根據疾管署2019至2020年國民免疫力調查，成人麻疹血清陽性率隨年齡遞增，1961至1965年出生世代的麻疹血清陽性率達97%，後續血清陽性率則均低於95%，今年境外移入個案24例當中，有4例為1966至1980年出生，占17%。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）參考成人麻疹血清陽性率資料，3月27日開會決議將「1965年（含）以前出生，且非免疫不全者」增列為視同具麻疹免疫力條件。

疾管署同步修訂新版疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）疫苗接種建議，將具較高風險者的自費疫苗建議年齡上修，從1981年（含）以後出生，放寬為1966年（含）以後出生。如果上述對象有計畫前往有麻疹疫情地區，或工作性質會頻繁接觸外國人者，可以諮詢醫師評估自費接種。

今年境外移入個案24例中，有4例出生於1966至1980年間，占17%。羅一鈞說，前幾個月自費疫苗數量不足，目前供貨較穩定，國內自費MMR疫苗尚有2.1萬劑，另有1萬劑於4月中旬進口正在檢驗封緘作業中，因此近期欲前往越南旅遊的20至59歲民眾，可諮詢醫師評估自費接種1劑再前往越南。

羅一鈞提醒，公費麻疹疫苗分別在出生滿12個月打第一劑，以及滿5歲至入國小前打第二劑。但不論是否具麻疹免疫力，民眾出國旅遊期間仍應留意個人手部及呼吸道衛生，返國後3周內如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。

●國人麻疹血清陽性率

1965年以前出生世代：97%以上（麻疹自然感染世代）

1966至1970出生世代：93%

1971至1975出生世代：89%

1976至1980出生世代：81%

1981至1985出生世代：66%

1986至1990出生世代：48%

1991至1995出生世代：42%

1996至2000出生世代：54％

資料來源／疾管署2019至2020年國民免疫力調查

麻疹 疾管署 疫苗

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