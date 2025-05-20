機位增加 品保協會：暑假旺季日本團費最高降1成

暑假旅遊旺季即將來臨，其中台灣人最愛的日本旅遊，今年暑假參團，團費價格可望比去年約低了5%-10%。中華民國旅遊品質保障協會今天表示，這與今年航點增加，機位數變多有關。

品保協會今舉辦記者會，公布「114年7-9月各線旅行團合理參考價格」，其中針對最多台灣人愛去的日本團，品保表示，目前旅客仍以大阪、東京為旅遊的重點，但九州的福岡與熊本有逐漸上升的趨勢。虎航增開大分、宮崎等航點，加上7-9月適逢進入暑假高峰期、大阪萬國博覽會的開展，可望提高整體自由行及親子旅遊團的人數。

品保協會指出，今年7-8月機票價格由於暑假因素，跟4-6月相比各線均有上漲，但和去年同期相比，大多沒有調升。特別是今年航點增加，機位數變多，所以團費價格比去年約低了5%-10%。

但品保協會也說，大阪萬國博覽會帶動周邊房價及巴士等價格均有明顯的上漲，加上7-8月暑假前往環球影城的旅客將大幅湧現，關西地區的團費居高不下。品保協會建議，現在台灣飛往日本有27個城市之多，可以做深度的旅遊。而大阪萬國博覽會4月開展，長榮與星宇航空分別開航神戶，有效帶動近畿地區的旅遊套裝商品及自由行的買氣，旅客可趁本月23到26日的TTE台北國際觀光博覽會貨比三家。