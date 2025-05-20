新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍
新冠就診數連續6周上升，上周新冠門急診就診1萬9097人次，較前一周1萬149人次增加88.2%，但仍低於去年同期的2萬3778人次，為今年新高。疾管署發言人羅一鈞表示，近期疫情上升快速，預估6月中下旬達高峰，單周就診可能上看5.5至6.5萬人次，後續預計持續流行7月底。
疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，5月12日至19日新增93例新冠併發重症本土病例及4例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計330例，其中47例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上未接種JN.1疫苗。
目前我國變異株NB.1.8.1占45%為多，其次為XEC占三成。羅一鈞說，近期流行變異株轉換，原本是以XEC為主流，近5周原本屬於「NB.1.8.1」竄升，免疫逃脫力較強，雖重症率、致死率為明顯提高，但仍造成疫情迅速上速。另外，距離前一波感染已近一年，自然感染保護力下降，但預計本波疫情不會比去年夏季嚴峻。
疫情升溫帶旺新冠疫苗打氣，羅一鈞說，上周JN.1疫苗接種1.7萬人，為三個月以來新高，較前一周1萬833人，激增近6成。新冠莫德納JN.1疫苗仍有316.9萬劑供全民接種。因疫苗預約狀況踴躍，疾管署本周將增加配送因應各縣市需求；上周配送1.8萬劑，本周原已配送3.1萬劑，增加7成仍不夠，統計各縣市需求，預計周五再配送一批。
公費疫苗接種對象，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象；65歲以上長者等三族群建議在與第一劑建個6個月後，可接種第二劑。本季新冠疫苗累計接種211.6萬劑，全國接種率8.79%，65歲以上長者第一劑接種率18.3%、第二劑接種率0.48%。
因應疫情高峰，疾管署已儲備足夠疫苗和抗病毒藥物，目前新冠抗病毒藥物儲備充足，尚有瑞德西韋20.7萬劑、倍拉維46.9萬人份，莫納皮拉韋1.1萬人份，且仍有開口合約可叫貨。
食藥署已協調廠商及通路增加快篩生產及舖貨，預計1周醫用快篩和家用快篩各可生產7至8萬劑，並會隨疫情需求再增加產能。昨日疾管署、食藥署與全國衛生局視訊開會請各縣市在本周盤點並公布販售家用快篩的藥局和提供醫用快篩的院所名單，以利民眾查詢；四大超商、連鎖藥局、社區藥局亦已持續鋪貨備貨。
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