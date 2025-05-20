新冠感染增8成 6月下旬達高峰…羅一鈞曝變異株轉換釀禍

新冠就診數連續6周上升，上周新冠門急診就診1萬9097人次，較前一周1萬149人次增加88.2%，但仍低於去年同期的2萬3778人次，為今年新高。疾管署發言人羅一鈞表示，近期疫情上升快速，預估6月中下旬達高峰，單周就診可能上看5.5至6.5萬人次，後續預計持續流行7月底。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，5月12日至19日新增93例新冠併發重症本土病例及4例死亡病例；今年新冠併發重症本土病例累計330例，其中47例死亡，均以65歲以上長者及具慢性病史者為多，確定及死亡病例9成以上未接種JN.1疫苗。

目前我國變異株NB.1.8.1占45%為多，其次為XEC占三成。羅一鈞說，近期流行變異株轉換，原本是以XEC為主流，近5周原本屬於「NB.1.8.1」竄升，免疫逃脫力較強，雖重症率、致死率為明顯提高，但仍造成疫情迅速上速。另外，距離前一波感染已近一年，自然感染保護力下降，但預計本波疫情不會比去年夏季嚴峻。

疫情升溫帶旺新冠疫苗打氣，羅一鈞說，上周JN.1疫苗接種1.7萬人，為三個月以來新高，較前一周1萬833人，激增近6成。新冠莫德納JN.1疫苗仍有316.9萬劑供全民接種。因疫苗預約狀況踴躍，疾管署本周將增加配送因應各縣市需求；上周配送1.8萬劑，本周原已配送3.1萬劑，增加7成仍不夠，統計各縣市需求，預計周五再配送一批。

公費疫苗接種對象，年齡滿6個月以上均為公費新冠疫苗對象；65歲以上長者等三族群建議在與第一劑建個6個月後，可接種第二劑。本季新冠疫苗累計接種211.6萬劑，全國接種率8.79%，65歲以上長者第一劑接種率18.3%、第二劑接種率0.48%。

因應疫情高峰，疾管署已儲備足夠疫苗和抗病毒藥物，目前新冠抗病毒藥物儲備充足，尚有瑞德西韋20.7萬劑、倍拉維46.9萬人份，莫納皮拉韋1.1萬人份，且仍有開口合約可叫貨。