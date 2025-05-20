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苗栗醫院迎50歲生日 院方：兩關鍵工程受阻將全力突破

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛生福利部苗栗醫院走過半世紀，今天歡慶50周年院慶，縣長鍾東錦呼籲鄉親就近就醫 。記者胡蓬生／攝影
衛生福利部苗栗醫院走過半世紀，今天歡慶50周年院慶，縣長鍾東錦呼籲鄉親就近就醫 。記者胡蓬生／攝影

衛生福利部苗栗醫院走過半世紀，今天歡慶50周年院慶，院長徐國芳強調上個月榮獲衛福部頒發「到院前心肺功能停止」、「重大創傷」、「急性冠心症」共3項傑出照護品質獎，讓苗醫在發展急重症的醫療照顧量能提升並再度獲肯定。縣長鍾東錦鼓勵鄉親「就近就醫」，免除舟車勞頓之苦，且能接受良好的醫療照護。

長期以來，苗栗縣親最關切縣內醫療資源的問題，期盼縣內能有一所醫學中心等級的醫院，但以縣內人口數，設置醫學中心等級的大醫院難以實現，苗栗醫院是全縣唯一的公立醫院，總統賴清德前年底以副總統及總統候選人身分造訪，允諾提供協助，強調「健康台灣」是國家目標，期勉部苗要朝「準醫學中心」定位發展。

徐國芳分享苗栗醫院近期在醫療品質、急重症照護、病人安全等面向精進的努力，其中心臟血管中心以「緊急醫療資源不足區域」的全方位布建，以整合、創新、突破主題，榮獲第27屆SNQ國家品質標章及醫療品質獎，帶給醫療團隊很大鼓勵，也是鄉親的福音。

他指出，部苗是苗栗縣唯一的公立醫院，也是「醫療資源不足地區」的重要支撐點，因此院方積極參與衛福部推動的「醫學中心支援計畫」，目前與多家優質醫學中心建立良好合作關係，例如亞東醫院在心臟內科及一般外科給予實質支援、台北醫學大學附設醫院提供直腸外科專業協助、台北慈濟醫院在骨科領域支援診療與手術、國泰綜合醫院在婦產科協助服務量能提升，藉由這些醫療實質合作讓苗栗鄉親不需要舟車勞頓遠赴其他縣市就醫，讓醫院能在專科醫療、手術量能、急重症應變上大幅提升實力，真正實現「醫療不中斷、照護不遠行」理想。

針對院內兩大重要硬體建設急重症醫療大樓擴建工程、放射腫瘤中心大樓招標困難的問題，院方也已將計畫調整後送中央並已進入續審階段，衛福部官員強調會持續密切關注協調，盼招標與施工都能順利進行，早日落成啟用，造福苗栗鄉親。

衛生福利部苗栗醫院走過半世紀，今天歡慶50周年院慶。記者胡蓬生／攝影
衛生福利部苗栗醫院走過半世紀，今天歡慶50周年院慶。記者胡蓬生／攝影
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