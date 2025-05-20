邀日專家談空污噪音防制新策 環境部舉辦清靜共好論壇

為積極提升國內營建工程環境品質，有效降低施工期間對環境及民眾生活的影響，環境部將於5月27日舉辦「清靜共好–營建工程空氣污染與噪音防制技術交流論壇」。此論壇特邀日本官方及產業專家，分享其創新防制技術與實務，並結合國內學術量能，共同探索精進策略，期能加速引進先進經驗，凝聚共識，打造「敦親睦鄰、零公害」的友善施工環境，環境部誠摯邀請各界踴躍參加。

環境部指出，營建工程為區域發展不可或缺的一環，而施工期間的空氣污染與噪音問題，向為民眾關切焦點，更是環保陳情案件的主要來源之一。根據統計，營建工程噪音陳情占比達兩成，凸顯污染改善工作的刻不容緩。日本在施工噪音的精細化管理上，已建立完善制度並擁有領先技術，其寶貴經驗對我國極具參考價值，值得深入研析與借鏡。

這次論壇不僅搭建一個國內產官學界與國際專家進行知識共享與技術交流的平台，更邀請日本頂尖噪音防制專家，系統性分享關於噪音評估與可視化，講述建築施工噪音振動的法規建置，且剖析實際噪音管理成功案例及應用技術等珍貴實務經驗。

此外，我國學者也將本土最新的空氣污染防制研究成果進行發表，促進雙向學習，且與國內產、官、學代表綜合座談，共同激盪前瞻思維，研擬更具體及更創新的解決路徑，藉此加速推動我國營建產業全面升級污染防制技術，從根本上解決空氣與噪音污染問題。

環境部表示，未來將持續深化產官學研的夥伴關係與溝通，廣納各界建言以確保政策的周延透明，並據此制定更具實效與執行力的工地污染減量策略。短期內，施政重點將聚焦於鄰近住宅密集區或高污染潛勢之營建工地，導入科學化之分級管理或優先輔導機制，務求從源頭有效降低噪音及懸浮微粒的產生，系統性提升國內整體施工環境品質。環境部強調，衷心期盼藉由本次國際論壇激盪出的豐碩成果與專業共識，轉化為公私協力的具體行動，與各界攜手共創友善睦鄰的營建新典範，為我國打造永續且優質寧適的營建工程環境品質。