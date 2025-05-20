人氣超越拱天宮、朝天宮！今年「最強宮廟」在台南 首季湧入708萬人次

白沙屯媽祖2025年進香活動不僅創下參與人數新高，還首度駐駕南投山城——松柏嶺受天宮，創下駐駕海拔最高點紀錄，成為200多年來的歷史突破。然而意外的是，在交通部觀光署公布的2025年1至3月宗教類景點排行榜中，白沙屯拱天宮僅排名第9，反倒由台南的「正統鹿耳門聖母廟」以超過708萬人次榮登榜首，震撼信眾圈。

據觀光署統計，正統鹿耳門聖母廟在1至3月共吸引708.5萬人次參拜，壓倒性地超越北港朝天宮（488.5萬人）與北港武德宮（413.2萬人）。第4至第8名依序為南鯤鯓代天府、西螺福興宮、佛光山、麻豆代天府與車城福安宮。白沙屯拱天宮則以104.6萬人次居第9，嘉義城隍廟則排名第10。

鹿耳門聖母廟位於台南安南區，已有300多年歷史，是南部重要信仰據點。廟方近年積極發展觀光，廟區占地達40公頃，除了廟宇本身具規模氣勢外，還規劃有花樹步道、烤肉區、露營區、運動設施及LED光影打卡區，並提供漢服租借服務，周邊更有夜市與美食商圈，打造一站式宗教+觀光的體驗，吸引大量年輕人拍照朝聖。

2025年初舉辦的「新春花火迎春牛」活動更吸引大批親子與攝影愛好者前來，人潮爆滿一度造成交通壅塞，也成為推升參拜人次的重要原因。且事實上，鹿耳門聖母廟是於今年1月首次被納入觀光署的20大景點排名，就以377萬旅次高居全台第一，一戰成名的成績也展現其宗教與觀光兼備的潛力。