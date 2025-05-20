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南投巧咖節30日登場 學園風格秀巧克力、咖啡魅力

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
巧咖節體驗活動，由法式主廚以南投巧克力所製作法式甜點。圖／南投縣政府提供
巧咖節體驗活動，由法式主廚以南投巧克力所製作法式甜點。圖／南投縣政府提供

南投巧克力咖啡節將在5月30日至6月8日登場，今天由擁有米其林餐廳背景的主廚 Pierre Mosser，創作兩款巧克力甜點，搭配南投得獎香醇咖啡，展現精緻風味與創新實力。

第五屆南投巧咖節在埔里福興溫泉區舉辦，今年規模升級，打造6公頃展區，集結南投在地精品級獲獎咖啡、榮獲國際殊榮的巧克力品牌、伴手禮品牌以及在地美食攤商等，以「學園」風格展場，呈現南投咖啡館、國際咖啡館、在地特產館、戶外風格區特色，還有1.7公頃的彩色花海與貓貓蟲咖波主題燈組，讓大人小孩都能學習咖啡與巧克力文化。

縣長許淑華說，南投得天獨厚的地理環境與氣候條件，成為台灣咖啡與可可產業的重鎮。南投產地咖啡風味細緻、深受市場肯定，可可種植面積更占全台兩成以上，品質表現亮眼，並透過品鑑、手作體驗及產地導覽等多元路線，逐步形成結合農業與觀光的特色產業模式。

今年參展的咖啡品牌包含總統府國宴指定「92向陽高山咖啡」、全國烘焙賽冠軍與咖啡評鑑頭等獎的「山豬衝吧X日月星舞」，以及森悅、馨晴、禾荳與光現咖啡等評鑑獲獎品牌。

巧克力品牌則有Feeling18 巧克力工房、Cona's 妮娜巧克力、銅牌月鹿小徑與香草騎士等;伴手禮品牌則包含海邊走走、大黑松小倆口、維格餅家等，更邀請貓貓蟲咖波旗下「奶泡貓」專屬商品館首次進駐。

今年戶外展區方面，提供專屬巧咖節的巧克力與咖啡風味啤酒，桑心實驗室風格小食、飲品與小物會場消費每滿668元可獲一次扭蛋抽獎機會，總獎項超過150萬元，有機會抽中品牌咖啡豆、掛耳包組、巧克力禮盒、伴手禮等。

假日期間還推出四場千人規模的體驗活動，包含西西里咖啡DIY、花朵風格咖啡席、咖啡渣永續手作體驗、手沖職人教學，參與民眾可獲得品牌聯名野餐包，即日起可透過官網限量報名。晚巧咖節在5月30日、31日與6月7日舉辦三場晚會，邀請戴愛玲、曾心梅與阿蘭AC等實力唱將輪番登場，壓軸展演與人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名的無人機群飛與煙火秀。

南投觀光大使高曼容推薦參與千人野餐活動，還有超吸睛巨大可頌麵包。圖／南投縣政府提供
南投觀光大使高曼容推薦參與千人野餐活動，還有超吸睛巨大可頌麵包。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節30日在福興溫泉區登場，安排DIY、手作等活動，讓民眾體驗南投咖啡和巧克力的香醇滋味。圖／南投縣政府提供
南投巧咖節30日在福興溫泉區登場，安排DIY、手作等活動，讓民眾體驗南投咖啡和巧克力的香醇滋味。圖／南投縣政府提供

巧克力 品牌 咖啡館

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