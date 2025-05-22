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雨天衣服曬不乾？專家曝5撇步加速乾燥 室內晾衣要放對位置

聯合新聞網／ 綜合報導
梅雨季曬衣有訣竅。示意圖。圖／ingimage
梅雨季曬衣有訣竅。示意圖。圖／ingimage

日本專業收納師せのお愛在「Yahoo Japan」分享，當梅雨季來臨時，衣服晾不乾成了不少家庭的煩惱。她提醒，其實晾衣曬乾的效率，不只是天氣問題，曬衣服的方法和位置也有關鍵影響。若能避開常見錯誤，便能大幅縮短衣物乾燥時間。

首先，曬毛巾時切勿對齊兩端。毛巾若重疊的部分太多，空氣難以流通，乾得慢是必然。她建議錯開兩端晾曬，增加通風面積，能明顯加快晾乾的速度；有口袋的衣物如外套、褲子，可以翻面曬，以免內部或縫份潮濕難乾；褲子建議將腰部撐開懸掛，增加空氣流通的面積。

再來是晾衣服時，應避免扣上扣子或拉上拉鍊，因為重疊部位越多，越難風乾，記得打開再曬，效率更佳。如果怕襯衫變形，可以只扣最上面一顆鈕扣。同樣地，厚重衣物別用細的衣架晾曬，容易造成衣物重疊、不透風，建議改用寬版或立體衣架，還能預防變形。

最後，曬衣位置也大有學問。房間角落空氣不流通、濕氣重，不僅衣服難乾，還可能導致牆面發霉。理想位置是房間中央或冷氣風口附近，若不方便也可用電風扇或循環扇輔助通風，加快乾燥速度。

專家強調，調整晾衣細節不費力，卻能有效減少悶濕衣物帶來的煩躁與異味。下回若遇上連日陰雨，不妨試試這些方法，讓洗衣、晾衣更輕鬆。

衣架 濕氣 梅雨 曬衣

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