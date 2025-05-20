聽新聞
0:00 / 0:00
中平林道危險路段 林保署花蓮分署加設路牌防山友迷路
馬博橫斷登山路線全長約96.3公里，熱門路線從南投東埔登山口入山、花蓮卓溪中平林道下山，林業及自然保育署花蓮分署提升東出口步道安全，與民間團體合作，除了清理約40公斤垃圾，也在危險路段設置繩索，路段每500公尺設置菱形反光路牌標示位置資訊，加設指示牌，減少山友迷路風險。
馬博橫斷位在玉山國家公園區最東北端，花蓮分署為提升路段登山安全，攜手卓溪鄉登山協會、中華民國山難救助協會東區搜救委員會、森悅戶外規畫公司，展開營地環境整理、簡易路標設置及危險地形繩索架設等工作。
花蓮分署表示，這次作業重點為中平林道35公里處的工寮（溪底營地）至19公里之間，全長約8.7公里的路段，每500公尺設置一枚菱形反光路牌，標示里程、座標與重要節點資訊，並在易迷途的岔路口加設指示牌，協助山友辨認方向。
林道35公里的溪底營地因腹地寬敞、鄰近水源，也也林蔭遮陽，是登山隊伍紮營的最後一站，但周邊累積許多垃圾。花蓮分署委請民間團體整理營地，清理約40公斤的瓦斯罐、寶特瓶等廢棄物及多張帆布，並在人力可行範圍背下山。
另外，中平林道18公里後需穿越多處溪溝與崩塌地，尤其在25公里處需下切至太平溪，溯溪約1公里後再上切碎石坡返回林道地形險峻，花蓮分署與東區搜救委員會成員在峭壁、崩塌地及溪溝等路段架設繩索，輔助山友安全通過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言