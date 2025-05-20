中平林道危險路段 林保署花蓮分署加設路牌防山友迷路

馬博橫斷登山路線全長約96.3公里，熱門路線從南投東埔登山口入山、花蓮卓溪中平林道下山，林業及自然保育署花蓮分署提升東出口步道安全，與民間團體合作，除了清理約40公斤垃圾，也在危險路段設置繩索，路段每500公尺設置菱形反光路牌標示位置資訊，加設指示牌，減少山友迷路風險。

馬博橫斷位在玉山國家公園區最東北端，花蓮分署為提升路段登山安全，攜手卓溪鄉登山協會、中華民國山難救助協會東區搜救委員會、森悅戶外規畫公司，展開營地環境整理、簡易路標設置及危險地形繩索架設等工作。

花蓮分署表示，這次作業重點為中平林道35公里處的工寮（溪底營地）至19公里之間，全長約8.7公里的路段，每500公尺設置一枚菱形反光路牌，標示里程、座標與重要節點資訊，並在易迷途的岔路口加設指示牌，協助山友辨認方向。

林道35公里的溪底營地因腹地寬敞、鄰近水源，也也林蔭遮陽，是登山隊伍紮營的最後一站，但周邊累積許多垃圾。花蓮分署委請民間團體整理營地，清理約40公斤的瓦斯罐、寶特瓶等廢棄物及多張帆布，並在人力可行範圍背下山。