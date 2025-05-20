快訊

惡鄰居冷氣外機熱風直吹！她怒「陽台變烤箱」 網給解方：可依法主張

21日迎小滿「將軍星」發威！四生肖行動力飆升、事業財富點到滿

遭葛斯齊酸「裝可憐深夜只想錢」 S媽揭向汪小菲討債內幕

綠島及蘭嶼機場改建動工 估2027年完工

中央社／ 台東20日電

交通部民用航空局投入新台幣12億元改善離島澎湖縣七美、望安、台東縣綠島蘭嶼機場，其中綠島及蘭嶼機場今天動工，相關外觀新建及改建工程預計2027年7月完工。

4機場航廈規模不大且老舊，民航局預計大改造；交通部表示，綠島及蘭嶼機場改建工程原訂2026年完工，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，整體外觀風貌新建及改建工程改為預計2027年完工。

交通部說，蘭嶼機場工程包含既有航廈增建與陸側環境改善等；綠島機場新建C型迴廊、既有航廈內外裝更新、宿舍棟改善與改善陸側環境等。

航廈內部設計，蘭嶼機場以達悟族為主題，展現在地文化及活力；綠島機場室內以黑潮為主題，採天然壁畫呈現各種豐富海洋生物， 象徵各種族間文化交流。

交通部次長林國顯表示，蘭嶼與綠島是熱門觀光勝地，有豐富生態資源與獨特在地文化，但長期交通設施有限，影響居民往返便利與旅遊發展，工程將提供更舒適、高效交通服務，以具特色外觀設計與內部空間，塑造具地方代表性機場門戶意象，吸引更多旅客。

交通部說，完工後的蘭嶼與綠島機場將成為展示台灣自然與文化美重要窗口，及國際間認識台灣新亮點；七美及望安機場預計今年底招標。

蘭嶼 綠島 機場

延伸閱讀

三峽重大事故 交長公開行程取消、520周年記者會也喊卡

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

國光客運桃機一航廈自撞 含駕駛31國內外旅客送醫

用水管涵洞引導設施減綠島陸蟹路殺 登國際期刊

相關新聞

手機是「好眠殺手」！東大教授：健康睡前儀式 比高級寢具有用

根據日媒「President online」報導，許多人飽受睡眠困擾，起床後仍感覺疲憊。日本睡眠生理學專家、東京大學研究所教授林悠指出，打造一個適合入睡的環境是提升睡眠品質的關鍵，並提供了多項經科學研究證實的實用建議。

強化醫療韌性 醫界籲健保特別預算至少500億

政府將以特別預算方式推動健康台灣，醫界5大團體今天共同聲明，單以4.8%比例投入國民健康，不足以支應現實挑戰，應將健保基...

胰臟癌診斷困難 台大研發AI助手二分鐘揪出早期病灶

胰臟癌被稱為「癌中之王」，因難以早期發現、不易治療，且癌細胞的擴散速度快，只要腫瘤超過2公分，很容易轉移、侵犯重要血管。...

慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析一症狀要特別注意

新冠疫情已經連續5周生溫，疾管署預計6月達到高峰，台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國指出，近期門診患者數量明顯增加，將近一半...

遠東百貨進口「玄米油」遭檢出汙染物質及毒素不符規定

衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格產品，其中一款由遠東百貨公司自巴西進口的「玄米油」，所含汙染物質及毒素不符規定，在...

兩線兩星警酒駕犯天條 有機會翻盤保百萬退休金？

員警酒駕觸犯天條，不少人被記兩大過免職後，心生懊悔想翻盤，拚拿退休金，但多數人敗訴；高雄市湖內警分局兩線兩星袁姓警務員卻未引以為戒，2024年10月從酒吧喝酒開車上路遭女子檢舉，被自家人查獲酒駕；據了解，袁警免職被停職期間還準備申訴，但2個月後又被查獲酒駕拒測，警界人士指，袁男想申訴打贏官司，拿回數百萬退休金，機率微乎其微。※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。