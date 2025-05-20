9成民眾存在鼻中膈彎曲 醫：易受空汙、環境氣候影響

在台灣，有許多民眾長期飽受鼻塞、呼吸不順等問題困擾，但卻誤以為是感冒或過敏所致，奇美醫院耳鼻喉部主治醫師沈至軒表示，約有9成民眾存在不同程度鼻中膈彎曲，若未及早處理，恐影響民眾的日常生活與睡眠品質。

台南一名48歲男子因有長期鼻塞、嚴重打鼾等問題，導致其睡眠與生活品質都受到影響，進而到奇美醫院就醫，經內視鏡檢查發現，男子鼻中膈彎曲併鼻甲肥大，且鼻阻力的阻力值高，但透過藥物改善治療有限，最後決定接受微創鼻中膈鼻道成型手術治療，總算獲明顯改善。

沈至軒說，鼻腔內有2大重要結構就是下鼻甲與鼻中膈，前者主要過濾空氣與調節氣流，後者則是位於兩側鼻孔之間的隔板，雖理應位於中線位置，但實際上有超過9成民眾存在不同程度的鼻中膈彎曲。

他提到，下鼻甲容易受環境空氣汙染、過敏原或是潮濕氣候等影響，造成發炎腫脹，導致下鼻甲肥大，加上鼻中膈彎曲壓迫鼻腔空間，不僅會引發民眾持續性鼻塞、呼吸困難等問題，也容易導致口乾舌燥、喉嚨不適、打鼾或睡眠中斷等情況，甚至引發鼻出血、鼻竇炎等感染。

沈至軒表示，針對鼻塞症狀，初期可透過改善環境、鼻盥洗、類固醇鼻噴劑、抗組織胺藥物等方式緩解，然而若因過敏體質或長期暴露於空汙環境，藥物效果恐有限，一旦發展為慢性肥厚性鼻炎，建議以手術方式縮小下鼻甲體積，能有效提升呼吸通暢度。

沈至軒進一步說明，若鼻塞源於鼻中膈彎曲，則因結構已定型，無法靠藥物矯正，僅能透過手術處理，以內視鏡進入鼻腔，可精準進行矯正、切除與縫合，不影響外觀，手術時間僅需約1小時，住院天數約3至4天，若同時有下鼻甲肥厚或鼻竇炎，也可一併處理。