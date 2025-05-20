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慢性病年輕化加劇新冠威脅 醫師分析一症狀要特別注意

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
新冠疫情預計在下月達高峰，圖為醫院等候領藥示意圖。記者曾原信／攝影
新冠疫情預計在下月達高峰，圖為醫院等候領藥示意圖。記者曾原信／攝影

新冠疫情已經連續5周生溫，疾管署預計6月達到高峰，台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國指出，近期門診患者數量明顯增加，將近一半的患者感染新冠，患者抱怨「症狀嚴重、不舒服」，常見症狀包含喉嚨痛到不敢吞口水、發燒、全身痠痛無力、腸胃道症狀等。

端午連假將至，國內外旅遊人數增加恐加速病毒傳播。台灣家庭醫學醫學會提醒，年長與慢性疾病患者若等到疫情高峰才接種疫苗，恐來不及建立完整保護力，建議及早預防接種疫苗。

疾管署統計，五月初新冠門急診就診人數單周高達近萬人，依據患者特性區分，重症中多為65歲以上長者及具慢性病史者為多，並9成以上重症及死亡病例未接種本季新冠JN.1疫苗。

台灣家庭醫學醫學會預防保健委員會教授吳至行說，許多人誤以為天氣熱，呼吸道疾病病毒比較不活躍，就不會有感染的風險。事實上新冠病毒持續變異，每年秋冬與夏季都曾有流行高峰，且夏季天氣好民眾戶外活動與群聚多更增加感染風險，千萬不可以輕忽。

慢性病年輕化也加劇疫情威脅。黃振國說，50至64歲民眾中7成有慢性病，但這類族群不屬於新冠抗病毒藥物的公費使用對象， 一旦染疫，無法在第一時間抑制病毒複製，恐增加重症風險。他提醒，年長與慢性疾病患者，若以為之前確診就不會再得，或幾年前打過新冠疫苗就不用再打，是拿自己的健康當賭注。

「若等到疫情高峰才決定接種，往往已來不及建立足夠保護力」，吳至行建議慢性病患者及年長者等高風險族群，若至今連一劑都還尚未接種應盡速接種，而65歲以上長者、55至64歲原住民以及出生滿6個月以上且有免疫不全及低下者，只要距離第一劑JN.1疫苗接種時間滿6個月，還可以打第2劑提升保護力。

醫學會 病毒 新冠疫苗 患者

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