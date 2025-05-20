嘉基醫院就醫圖卡讓看病更簡單 有助醫療平權

心智障礙者在就醫過程常面臨看不懂、聽不懂與說不清等挑戰，無法理解就醫流程，再耕園與嘉義基督教醫院合作，建置易讀易懂手冊，涵蓋7大就醫流程，包括辨識科別、掛號方式、報到、候診、進入診間、批價與領藥，內容採用圖卡搭配簡化語言，幫助有需要者知道醫療步驟。再耕園園長吳艾雯表示，真正的醫療平權，不僅在於無障礙設施，更需在資訊與溝通上提供支持。

心智障礙者在就醫過程經常仰賴照顧者協助，缺乏醫療決策參與機會，為改善這樣的困境，再耕園攜手嘉基推出《我會自己看醫生-門診就醫易讀手冊》，內容採用圖卡搭配簡化語言，未來也規畫加入語音說明。

活動由嘉義市西區身心障礙者服務中心規畫，再耕園小作所與嘉基門診部共同執行，並首度舉辦「社區適應與手冊品管活動」，帶領12名智能障礙者實地走訪醫療流程。參與者依能力分為「小作組」與「品管組」，小作組由醫院人員陪同走訪各醫療站點，實地體驗掛號與領藥流程；品管組則針對手冊進行實測，確認圖文內容是否易於理解與實用。

小作所的小志，因自閉症社會功能欠缺，但在簡易門診就醫圖卡實際進行時，卻能跟著圖卡醫療步驟與志工引導，完成就醫程序，令在場的老師及社工們感到驚喜。

再耕園園長吳艾雯表示，計畫旨在協助障礙者克服資訊理解困難，提升心智障礙者醫療參與度與表達能力。活動發現中重度心智障礙者對部分醫療術語仍感陌生，需圖示與實物輔助理解，反映出手冊設計的必要性。

另為確保手冊品質，再耕園邀請心智障礙者擔任「品管員」，親自參與內容測試，使其不僅是使用者，更成為資訊設計的參與者。活動過程也安排支持者全程陪同，適時補充說明與協助轉譯，確保參與者安心學習。

吳艾雯表示，未來若試辦成效良好，將持續與醫療單位合作，擴展手冊至其他科別與醫療流程，並考慮開設常態性障礙者醫療教育課程，進一步打造全面的友善醫療環境。這本由障礙者親身參與審查的《我會自己看醫生-門診就醫易讀手冊》，將成為進入醫療體系的重要橋梁，提供給更多家庭與機構參考。