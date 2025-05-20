重度3C族練出烏龜頸富貴包 浮針療法緩解肩頸痛
許多重度使用3C年輕族群長期飽受肩頸痠痛、網球肘之苦，還出現「烏龜頸」、「富貴包」等症狀，中醫師吳俊昌建議可採浮針治療，緩解肩頸不適。
根據亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，「烏龜頸」是頭頸向前傾、背部拱起或駝背，側面看像烏龜探頭；「富貴包」指第6頸椎到第3胸椎中突起處，大多在大椎穴附近，外型如突出小山坡。
吳俊昌表示，長期姿勢不良或過度使用肌肉會造成「肌肉受傷」，甚至衍生椎間盤突出等後遺症，「浮針療法」原理是將一次性拋棄式無菌浮針針具，刺入疼痛肌群（患肌）附近皮下疏鬆結締組織（皮膚下的一層柔軟組織），再以特有「掃散」與「再灌注」手法，幫助放鬆緊繃筋膜、促進循環。
吳俊昌說，浮針安全性高，相較傳統針灸，幾乎無痠、麻、脹、痛等不適感，適合過度使用、拉傷或扭傷等造成的肌肉與軟組織疼痛。
不過，吳俊昌表示，還是須從減少3C產品使用時間、注意姿勢及維持運動習慣等各方面改善，加強訓練肌肉力量，才能遠離疼痛，盡快恢復正常生活功能。
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