台北魚市三清午仔魚不合格 衛局檢出致癌物「還原型孔雀綠」

北市衛生局今公布今年第第1波生鮮水產品抽驗專案結果，4月前往賣場、水產店、餐廳及市場等販售場所，共抽驗30件，其中1件台北魚市的三清午仔魚不合格，被檢出致癌物「被檢出還原型孔雀綠」。衛生局說，已通知下架違規產品。

衛生局說，此次抽驗依種類擇定檢驗項目，包含動物用藥多重殘留（48項）、氯黴素類抗生素（4項）、硝基呋喃代謝物（5項）、孔雀綠及結晶紫及其代謝物（4項）、重金屬（鎘、鉛、甲基汞）、組織胺。

檢驗結果1件不合格為衛生局4月1日在台北魚市檢驗的「三清午仔魚」，被檢出還原型孔雀綠（Leucomalachite green, LMG）0.6ppb（標準：不得檢出），不符「動物用藥殘留標準」。

衛生局表示，該產品違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定處6萬元以上2億元以下罰鍰，並依同法第52條第1項第1款規定產品應予沒入銷毀。經追溯，不符規定產品來源為屏東縣業者，已移請產品來源轄管衛生局依權責辦理。

衛生局指出，還原型孔雀綠通常積聚在脂肪內，尤其是內臟，建議消費者可由避免食用魚類內臟及脂肪組織含量較高部位，例如魚肚、皮下、魚頭等。多樣化選擇各種大小魚類，勿偏好攝食特定魚種，才能均衡攝取到不同魚類所提供的營養素。

衛生局提醒飼養業，應合法使用核准藥品，除了必須考慮動物對象、年齡、劑量等，還必須遵守停藥期，如此才能確保產品安全衛生，也建議販售業者向大盤或供應商索取自主檢驗報告。