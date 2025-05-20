遠東百貨進口「玄米油」遭檢出汙染物質及毒素不符規定

衛福部食藥署今天公布最新邊境查驗不合格產品，其中一款由遠東百貨公司自巴西進口的「玄米油」，所含汙染物質及毒素不符規定，在邊境必須退運或銷毀，食藥署將針對「遠東百貨股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說，此款「玄米油」被檢出縮水甘油脂肪酸酯(簡稱GE)1153 μg/kg，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於市售供食用或作為食品加工原料之植物性食用油脂，以縮水甘油或稱為環氧丙醇計算限量為1000μg/kg。這批巴西的「玄米油」在邊境必須退運或銷毀。

此外，由輸入業者「聯馥食品股份有限公司」輸入，產地為秘魯的「乾燥牛肝菌菇」，被檢出殘留農藥磷化氫0.07ppm、巴賽松0.15ppm；依據「農藥殘留容許量標準」，燻蒸劑磷化氫容許量為0.01ppm；殺蟲劑巴賽松為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.05ppm為法規值。這批秘魯的「乾燥牛肝菌菇」在邊境必須退運或銷毀。將針對「聯馥食品股份有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。