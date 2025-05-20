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有利梅雨建立時間要來了 賈新興：5月底6月初台中以南降雨明顯偏多

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
賈新興表示，未來10天大致為午後有雷陣雨天氣，其中有兩波鋒面，第一波是24日（周六）傍晚起至25日（下周日），第二波為28日傍晚到29日。本報資料照片
賈新興表示，未來10天大致為午後有雷陣雨天氣，其中有兩波鋒面，第一波是24日（周六）傍晚起至25日（下周日），第二波為28日傍晚到29日。本報資料照片

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，未來10天大致為午後有雷陣雨天氣，其中有兩波鋒面，第一波是24日（周六）傍晚起至25日（下周日），第二波為28日傍晚到29日。今年梅雨期間可能較集中在5月29日至6月6日之間，台中以南降雨明顯偏多。

賈新興指出，觀察5月29日至6月5日環境有利梅雨建立的機率，歐洲模式預測5月29日到6月3日，太平洋高壓退到太東邊，西南風進到南海北邊，但衝到台灣東南方，雨勢較明顯區域恐集中在菲律賓到台灣鵝鑾鼻、巴士海峽之間。短期氣候趨勢預測顯示，5月29日至6月6日台中以南降雨明顯偏多，之後至6月30日降雨偏少。但超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

未來10天天氣，賈新興指出，21日台中以南沿海清晨易有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。22日午後苗栗以北山區、大台北南區和東區及宜花東有局部短暫雨，南投以南山區亦有零星短暫雨。23日午後竹苗以北山區、大台北南區和東區及宜花東有局部短暫雨，南投以南山區亦有零星短暫雨。

至於24日午後至25日受鋒面接近影響，賈新興說，24日彰化以北及宜花轉有局部短暫雨。25日各地有局部短暫雨。26日新竹以南及宜花東仍有局部短暫雨。27日午後南投以南山區有零星短暫雨。28日午後各地有零星短暫雨，28日傍晚至29日受鋒面影響，各地有局部短暫雨。 

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

鋒面 賈新興 梅雨

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