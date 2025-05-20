端午連假好熱又不知去哪 桃園2好去處前百民眾獲限量禮

桃園市立美術館為迎接傳統佳節「端午節」，於橫山書法藝術館與桃園市兒童美術館攜手推出「端午送香包」活動，自端午連假期間5月30日至6月1日，每日前100名入館並於Facebook或Instagram粉絲專頁打卡民眾，即可每名獲得館所專屬限量香包乙份，數量有限，送完為止。

本次書藝館與兒美館推出2館限定風味端午香包，設計靈感融合書法美學與童趣創意，展現傳統風俗與藝術設計的美好交會。桃園市立美術館代理館長張至敏表示，橫山書法藝術館所製作香包設計，發想自當期展覽中藝術家張天健書藝作品「欣欣此生意自爾為佳節」，將書法與篆刻藝術巧妙融入生活物件。兒美館則推出三角粽造型香包，圖樣取材自粽子常見食材如蛋黃、蝦米、栗子與花生，搭配可愛插畫風格，極具收藏價值與節慶氛圍。

書藝館於端午佳節同步推出2025年展覽徵件獲選展，包含創作類「吐了一地的字──文字反芻後的書寫意義 ‧ 張天健作品展」，藉由藝術家張天健個人化的書藝語言，探索文字在當代語境中的觀看與理解；策展類「守、破、離：魯朴書藝展」由策展人張登凱策畫，不僅呈現藝術家魯朴（本名小原俊樹）對書法藝術的深刻體悟，更希望激發觀者對「書寫」的重新認識與思考。

兒美館則推出3檔富含故事性與在地文化的展覽與書展，包括「故事從『不見的秋天』開始」展，帶領大家透過藝術體驗探索四季變化；「繪本𨑨桃樂陶陶—桃源文化繪本走讀散策」展，以繪本導覽桃園在地故事；及「什麼都有便利商店」春季主題書展，透過趣味選書打造親子共讀的美好時光。