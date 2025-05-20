端午連假返鄉出遊 搭乘國道客運最高享票價6折優惠

端午節連假即將到來，為鼓勵民眾於端午連假期間搭乘公共運輸，紓解國道及觀光景點周邊道路交通壅塞，端午連假前1天，5月29日起至6月1日止，搭乘指定90條國道客運路線，可享平日優惠票價或票價6折優惠。

新竹區監理所表示，已協調客運業者籌備相關運能，並要求客運業者做好車輛保修、排班調度及場站疏導等工作，以因應連假期間大量的人潮及搭車需求，協助民眾安全返鄉或出遊，確保疏運順暢。

為鼓勵民眾連假期間搭乘大眾運輸，5月29日起至6月1日止，搭乘指定90條國道客運路線，可享平日優惠票價或票價6折優惠。搭乘台鐵、高鐵及國道客運使用同一電子票證，10小時內轉乘在地市區客運或公路客運路線，可享一段票或基本里程免費優惠。

此外，5月29日至6月1日往返東部的旅客，另享有東部「在地有腳租賃優惠」或「四人同行一人免費」好康二選一加碼優惠，詳情可至公路局網站查詢或洽客運業者辦理。

新竹區監理所表示，連假期間也會派員輪值留意主要交通場站及旅遊景點周邊交通情況，並與相關單位及客運業者建立橫向聯繫管道，視實際需求機動加開班次，因應可能出現的交通壅塞或突發狀況，以確保道路交通暢通及運能無虞，民眾可利用「iBus公路客運」APP，即時查詢公路客運及市區公車路線相關乘車訊息。