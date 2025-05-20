登百岳熱門 馬博東段清出約40公斤瓦斯罐等廢棄物

提升著名百岳路線－馬博橫斷東出口的登山安全，林保署花蓮分署與民間團體日前到山區整理環境，清出約40公斤瓦斯罐、保特瓶等廢棄物及多張帆布，呼籲山友遵守無痕山林準則。

林業及自然保育署花蓮分署今天表示，與卓溪鄉登山協會、中華民國山難救助協會東區搜救委員會及森悅戶外規劃有限公司合作，於15日至18日前往馬博橫斷東端的中平林道，進行營地環境整理、簡易路標設置及危險地形的繩索架設等多項工作。

花蓮分署指出，此次作業重點為林道35K工寮（溪底營地）至19K之間，全長約8.7公里的路段。在沿線每500公尺設置1枚菱形反光路牌，標示哩程、座標與重要節點資訊，並在易迷途的岔路口加設指示牌，協助登山者辨識方向，降低迷途風險。

林道35K工寮（溪底營地）因腹地寬敞、鄰近水源且林蔭遮蔽，常為馬博橫斷隊伍紮營的最後一站，但也累積許多垃圾，衝擊環境生態。花蓮分署委請森悅戶外公司及卓溪鄉登山協會整理營地，清理約40公斤的瓦斯罐、保特瓶等廢棄物以及多張帆布，在人力可行範圍揹運下山，使營地重現清爽宜人的自然風貌。

此外，中平林道18K之後需穿越多處溪溝與崩塌地，尤以25K處需下切至太平溪，溯溪約1公里後再上切碎石坡返回林道，途中地形險峻、挑戰極高。為提高攀登安全性，東區搜救委員會教練群與第7期搜救員訓練營學員，在峭壁、崩塌地及溪溝等路段架設繩索，輔助山友安全通行。

花蓮分署表示，將持續透過公私協力，推動山林環境維護與登山場域安全，也呼籲山友遵守無痕山林準則，登山前作好充分計畫與準備，並帶走所有垃圾，做個為自己安全負責的山林守護者。