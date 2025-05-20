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新冠疫情升溫 急診病例增加 醫師提醒這類人記得打疫苗

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪指出，最近驗到新冠病毒感染病例確實有增加，主要是因新冠常常會有變異株，提醒年紀超過65歲以上長輩、慢性病患定期施打疫苗等來增加抵抗力和保護力。 圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪指出，最近驗到新冠病毒感染病例確實有增加，主要是因新冠常常會有變異株，提醒年紀超過65歲以上長輩、慢性病患定期施打疫苗等來增加抵抗力和保護力。 圖／中醫大新竹附醫提供

新冠COVID-19疫情捲土重來，疾管署估6月將至高峰。中國醫藥大學新竹附醫急診室主任游俊豪指出，最近驗到新冠病毒感染病例確實有增加，主要是因新冠常常會有變異株，提醒年紀超過65歲以上長輩慢性病患定期施打疫苗等來增加抵抗力和保護力。

游俊豪指出，現在很難單純用症狀把新冠病毒跟一般的病毒做區別，如果擔心的話，還是可以使用快篩，自己在家裡做檢驗。但是如果出現全身倦怠無力，呼吸急促等症狀，一定要盡速就醫。

此外，兒童呼吸道還沒有發育成熟，一旦感染，呼吸道的分泌比較多時，就容易有呼吸急促的現象，甚至會出現哭鬧不安，吃不太下，也要馬上就醫。

游俊豪強調，若有發燒及咳嗽的症狀時，建議做自我健康管理，出入公共場所要戴口罩，適量補充水分並充分休息，發燒超過3天或呼吸不適請盡速就醫。如果本身抵抗力比較差，或有多重慢性病的長輩，盡量避免長時間在擁擠的場合逗留，減少被傳染的機會。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音表示，目前新冠病毒是社區流行，建議民眾進到醫院要戴口罩、多洗手。另外，有發燒、呼吸道症狀的人，不要來醫院陪、探病。

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