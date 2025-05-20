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一直熱！北方就是梅雨鋒面 粉專揭「下不來」原因

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
本周持續炎熱，高溫上看36度。聯合報系資料照
本周持續炎熱，高溫上看36度。聯合報系資料照

未來一周持續炎熱，高溫上看36度，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣北方就是梅雨鋒面，但因為太平洋高氣壓偏強，一路西伸到南海，讓鋒面始終下不來，相對的高壓籠罩就會一直熱、熱、熱，一種看得到吃不到的概念。

中央氣象署指出，本周各地白天以多雲到晴為主，午後山區、大台北、宜蘭及花蓮地區雷陣雨機率高，容易有瞬間大雨。高溫多在32到35度間，無雨時高溫悶熱；中南部內陸可能超過36度。東半部沿海、恆春半島夜間偶有短暫陣雨，鋒面在華南到台灣北方海面擺盪，馬祖地區有時也會出現雷陣雨。

氣象署指出，周末有一道鋒面接近，會影響台灣，北部、宜蘭漸轉局部短暫雨的天氣，其他地區維持多雲、午後有局部雷陣雨天氣型態；金馬地區也有短暫雷陣雨。北台灣高溫有機會稍下降到2字頭，不過周六受風向影響，東南部可能溫度反而較高。

氣象署說，由於到周末還好幾天，預測仍有不確定性，需持續觀察鋒面距離遠近及影響狀況。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣北方就是梅雨鋒面，但因為太平洋高氣壓偏強，一路西伸到南海，讓鋒面始終下不來。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台灣北方就是梅雨鋒面，但因為太平洋高氣壓偏強，一路西伸到南海，讓鋒面始終下不來。擷取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書

高溫 鋒面 氣象署

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