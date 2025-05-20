高雄神農市集周末登場 體驗包粽只要50元
高市農業局5月24、25日將在凹子底森林公園舉辦「神農市集」，為迎接即將到來的端午節，活動以包肉粽、鳳梨酵素DIY為亮點，搭配親子魔術秀、音樂演出與在地農特產品展售，打造融合農業、教育與節慶氛圍的綠意市集。
農業局說，每年3月至6月是高雄鳳梨產季，這次市集特別邀請大樹區休閒農業發展協會現場教學製作「鳳梨清潔酵素」，從削皮、發酵到成品，強調天然酵素不傷肌膚、無化學殘留，也傳達農產品多元利用與永續概念。
另有田寮區農會舉辦的「高雄畜產DIY－履歷豬肉五穀粽體驗」，選用在地優質豬肉，在家政班媽媽指導下親手包粽，體驗傳統節慶文化，費用只需50元，活動每日限3場，額滿為止。
農業局說，現場還設有農特產品展售，包含有機蔬果、蜂蜜等自產自銷商品，供市民選購產地直送的健康食材，另有消費集點換好禮活動，適合全家大小前往共遊。
「神農市集」是農業局每月固定舉辦的平台，持續串聯在地小農與市民，推動農業創新與生活連結，未來也將結合青年創業、食農教育等面向，深化高雄農業多元價值。
市集時間是每月第４個周六、日下午3時至9時，更多資訊可搜尋「高通通－高雄Super Go」臉書專頁，或加入LINE官方帳號掌握優惠訊息。
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