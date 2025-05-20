端午連假 90條中長途國道客運路線全票6折優惠

端午連續假期將到，交通部公路局規劃多項優惠措施，豐原監理站長朱豐誠表示，只要搭5月29日起至6月1日止，交通部核定90條中長途國道客運路線，購票享全票6折優惠。

他說以台北─台中為例，搭乘高鐵單趟要700元票價，搭乘國道客運只要180到200元，最低只要約1/4的花費，經濟又實惠。

另持有效電子票證(如悠遊卡、一卡通及愛金卡)，搭乘國道客運、臺鐵、高鐵，於10小時內轉乘公路客運路線或市區公車路線，均可享有一段票優惠折扣，公路客運可享8公里22元優惠；市區公車如轉乘臺中市公車享有10公里免費。

站長朱豐誠提醒搭高鐵或台鐵出匝門前，或搭國道客運下車後，持有效電子票證卡，至轉乘刷卡機刷一下，才可享受一段票的優惠。