「海中黑鑽」從頭到「鮪」都是寶 漁業署推頂級黑鮪直送到家

每年4月至6月，是太平洋黑鮪洄游至台灣海域的高峰期，黑鮪魚因富含均勻細膩的油花，入口即化，素有「海中和牛」美譽，不同部位各具風味，搭配多元料理手法，深受饕客青睞。漁業署與全國漁會、蘇澳區漁會、東港區漁會、新港區漁會及臺灣鮪延繩釣協會，共同推廣頂級國產漁獲—太平洋黑鮪。5月26日起，民眾上網搜尋「買魚去Go！Fish」黑鮪專區，一鍵下單，在家即享產地直送黑鮪。

漁業署表示，太平洋黑鮪為大洋洄游性魚類，長期受到國際漁業管理組織（RFMOs）的高度關注。臺灣黑鮪捕獲量於2003年達到約2,300公噸高峰，惟受氣候變遷及全球過度利用等因素影響，至2012年降至214公噸歷史低點。

漁業署進一步表示，為確保資源永續，我國2010年即訂定「捕撈太平洋黑鮪作業應行遵守及注意事項」，實施捕撈許可制、船位監控系統（VMS）、漁獲回報、總漁獲量管制、魚體標籤管理、重量限制及漁獲證明書制度。2017年訂定「太平洋黑鮪漁撈作業管理辦法」，延續並強化相關規範，透過國際合作與積極管理，我國黑鮪漁獲量已於2024年恢復至2,262公噸，資源量穩健回升至歷年水準，2025年度修正管理辦法透過標籤管控，實施單船單航次可捕獲上限，並推動「獎勵去鰓提升漁獲品質措施」，強化管理同時提升漁獲品質。

黑鮪為紅肉魚類，不僅蛋白質含量高，且富含不飽和脂肪酸（Omega-3）的EPA和DHA，營養價值高，此外，黑鮪肉質鮮美甘甜，不同部位有不同的口感及烹飪方式，如大腹黃金三角，油花密布入口即化，為頂級生魚片首選，背部皮油與背肉脂肪含量低，除生食外亦適合煎、炒料理，下巴（琵琶骨）及頰肉，適合煎烤，風味獨特；骨肉為緊貼魚骨的嫩肉，風味濃郁，適合製作丼飯或壽司，而尾部肉質結實富有彈性，適合煎、燉或炸，全魚裁切的邊角料可加工製成魚鬆、罐頭等加工產品，一尾魚，多種吃法，達成全魚利用，充分發揮黑鮪魚的最大經濟與營養價值。

為讓消費者更加便利選購，除傳統市場、大賣場及各區漁會外，自5月26日起，民眾可上網搜尋「買魚去Go！Fish」黑鮪專區，一鍵下單，即享冷鏈直送東港、蘇澳、新港頂級黑鮪到府，同時，提供多元付款方式與冷凍宅配服務，並可配合指定時間出貨，邀請全國民眾把握當季鮮美，一起支持在地優質漁民與國產漁業。