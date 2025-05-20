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天氣風險：大台北、宜蘭、花蓮及全台山區午後雷陣雨明顯

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今起到周五白天高溫炎熱，午後有雷陣雨，要防中暑，午後出門也要攜帶雨具。聯合報系資料照
今起到周五白天高溫炎熱，午後有雷陣雨，要防中暑，午後出門也要攜帶雨具。聯合報系資料照

今要防曬、防中暑，午後出門也要攜帶雨具。天氣風險公司天氣分析師廖于霆指出，今台灣各地普遍迎來炎熱潮濕的天氣，受南方暖濕氣流及西南風影響，降雨將以午後雷陣雨形式出現，白天各地多為晴朗至多雲，隨地面溫度升高，大台北地區、宜蘭、花蓮及全台各山區的午後雷陣雨較為明顯，山區雨勢可能較大 。   

廖于霆說，台北、新北、基隆高溫可達31至34度，午後有較高機率出現短暫雷陣雨；桃園、新竹、苗栗以晴時多雲為主，高溫約32至33度。台中、彰化、南投、雲林高溫上看33至34度，普遍晴時多雲，山區午後可能有局部陣雨 。

至於嘉義、台南、高雄、屏東高溫可達33至35度，天氣晴朗炎熱，近山區更有機會出現36度以上高溫 。宜蘭、花蓮高溫約31至32度，午後有短暫雷陣雨機會；台東高溫31度，多雲時晴偶有零星陣雨 。金門、馬祖約25至31度，多雲時晴，晨間易有局部霧或低雲 ；澎湖晴時多雲，氣溫26至31度 。各地紫外線指數普遍偏高，中南部及澎湖甚至可能達到危險級 。   

高溫方面，廖于霆說，雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣為高溫橙色燈號，預計有連續出現36度高溫機率，南部近山區尤其需留意36度以上高溫 ；彰化縣為高溫黃色燈號。 應注意補充水分、做好防曬措施 。

廖于霆指出，炎熱及午後陣雨天氣持續至周五，周末（24日至25日）有鋒面系統接近並通過，屆時各地雲量增多，北部及東北部將轉為有局部短暫陣雨天氣，氣溫略降。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 氣象署 氣溫 屏東縣

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