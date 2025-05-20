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三峽重大車禍 Cheap：台灣交通缺的是把人命放在最前面的勇氣
78歲余姓老翁昨天下午駕車行經新北市三峽區北大國小旁，高速衝撞停等紅燈的機車及放學人潮，釀3死12傷悲劇。而昨天上午有駕駛團體在交通部集結抗議，要求交通部提高行人闖紅燈罰鍰至1.8萬元，百萬網紅「Cheap」在臉書表示，台灣的交通，不缺法條，不缺預算，缺的是把「人命」放在最前面的勇氣。
駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，昨天出動10多輛車繞行包圍交通部抗議，要求交通部提高行人闖紅燈罰鍰至1.8萬；行人零死亡推動聯盟昨也舉辦記者會，批交通部未與各方團體充分對話，而是放任「鐘擺式」施政的對立擴大。
Cheap表示，上午一群駕駛跑去交通部抗議，下午一位78歲的老人油門一踩，撞飛15人，有12名是10多歲的孩童，就是那些被抗議者說成「像帝王一樣走路」的小小行人。
Cheap指出，台灣整個交通系統都有病，而且病得不輕，這不是意外，是制度長期放任、駕駛文化失控、執法不落實的必然產物。能不能預防？老實講，個人預防不了，但國家能，如落實高齡駕駛管理、強化道路設計保護行人、重罰違規等
Cheap說，還記得交通部前部長王國材說的嗎？「生命價值跟民怨是兩難」。Cheap指出，台灣的交通，不缺法條，不缺預算，缺的是把「人命」放在最前面的勇氣。
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