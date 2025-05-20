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熱！6縣市亮高溫橙燈及黃燈 恐飆36度以上
熱！中央氣象署上午7時28分針對6縣市發布高溫資訊橙色及黃色，白天恐36度以上。
氣象署指出，各地天氣高溫炎熱，今(20)日中午前後雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號，恐36度以上，呼籲民眾注意。
高溫橙色36燈號（連續3日36度以上）：雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣。高溫黃色燈號（36度以上）：嘉義縣、花蓮縣。影響時間：20日白天。
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