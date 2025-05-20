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三峽車禍肇事者78歲 路權團體籲強化考照、監理制度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
新北三峽重大事故釀3死12傷，有9人是三峽國中學生，被撞的機車扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。記者蘇健忠／攝影
新北三峽重大事故釀3死12傷，有9人是三峽國中學生，被撞的機車扭曲變形，足見撞擊力道猛烈。記者蘇健忠／攝影

78歲余姓男子昨開車行經三峽區北大國小外，不明原因高速衝撞，造成多人死傷，路權團體表示，台南余小妹妹事故才過去2年，如今又發生這樣重大死傷，呼籲社會及政府重視交通安全議題，並要求運安會應依法調查事故原因、強化駕駛人監理制度、恢復記點及檢舉制度、建立回訓機制。

昨（19日）下午，新北市三峽區北大國小旁（國成路國光街口）發生重大的交通事故。1台小客車，不明原因衝撞多名路人，造成放學人潮多人傷亡，總計15人受傷，4人死亡，包含多名學童。

交通部表示，肇事余姓駕駛人，今年2月才在台北區監理所進行高齡換照，為普通小型車駕照，駕照狀態正常、有效日為2028年2月，無違規未結案件。

行人零死亡推動聯盟表示，台南余小妹妹的事故才過去2年，距賴清德總統就職演說承諾改善行人地獄也正好滿周年，昨天再次發生這樣重大的死傷。

聯盟沉痛呼籲，台灣社會、政府機關能重視交通安全議題，行政部會更應審慎地反省，並參照世界各個進步國家，執行眾多翻轉交通地獄的政策，推動交通3E（道路工程、駕訓教育、交通執法）改革。

聯盟表示，近期不斷傳出車輛暴衝的事故，運安會除針對此次案件進行調查外，也應針對為何會有如此多起爆衝事件，一併給出調查報告，以重點改善問題

還路於民行人路權促進會指出，昨天才有駕駛團體在交通部集結抗議，主張對行人違規開罰高達1.8萬元，完全罔顧駕駛與行人之間先天不對等的比例原則，除對此深感遺憾外，也指出現行駕駛教育缺乏對「道路用路人階序」的完整理解，也就是「傷害力越大，責任越大」的基本原則。

促進會呼籲，政府應即刻啟動依據「道路用路人階序」建構的駕訓及考照制度改革；強化駕駛人監理制度，包含恢復原先記點及檢舉制度、以實質審核換照取代形式換照、建立回訓機制以篩選並再教育不適任及高風險駕駛人。

另外，促進會也建議，政府應打造、提供高齡者其他安全可負擔的出行選擇，台灣已是高齡化社會，即使發展出有效的高齡者駕照管理機制，仍需提供沒有駕照的高齡者其他出行選擇，在都市外，應提供跨鄉鎮的公共運輸網路；在人口稠密的市區應發展以行人、自行車、大眾運輸為主的安全且永續的運輸模式。

高齡者 駕照 行人地獄 交通事故

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