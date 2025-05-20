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吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
今各地晴朗穩定，最高氣溫37度以上，白天熱如炎夏，應注意防曬、防中暑。本報資料照片
今各地晴朗穩定，最高氣溫37度以上，白天熱如炎夏，應注意防曬、防中暑。本報資料照片

天氣更熱了，要防中暑！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今天至周五滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，最高氣溫達37度以上，白天「熱如炎夏」，應注意防曬、防中暑；午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

今各地區氣溫為：北部22至35度、中部22至36度、南部23至37度及東部22至35度。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，周六(24日)上半天仍偏熱；下午起「梅雨季」第3波鋒面南下，伴隨對流發展，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下周日、一(25、26日)鋒面影響，結構雖減弱，仍有小範圍對流發展、伴隨局部短暫陣雨或雷雨的機率，北台氣溫降略轉涼。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，下周二、三(27、28日)鋒面南移至巴士海峽，減弱消散，山區午後有短暫陣雨機率，氣溫回升。下周四(29日)第4波「梅雨季」鋒面移入，伴隨西南風的增強，但與美國模式在南海有「熱帶擾動」的模擬，仍存有很大差異。顯示末期模擬，不確定性大，應繼續觀察模式調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮說，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)29日8時模擬圖顯示，第4波「梅雨季」鋒面移入，伴隨西南風的增強(左圖)。最新(19日20時)美國模式(GFS)則模擬29日8時，除了鋒面，南海還有「熱帶擾動」(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)29日8時模擬圖顯示，第4波「梅雨季」鋒面移入，伴隨西南風的增強(左圖)。最新(19日20時)美國模式(GFS)則模擬29日8時，除了鋒面，南海還有「熱帶擾動」(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)擷取自「洩天機教室」專欄

鋒面 氣溫 吳德榮

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