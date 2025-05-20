台鐵北迴線持續搶修 今中午12時前東幹線列車資訊1次看

前天豪雨影響，台鐵和仁-崇德間土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵全力搶修，昨天首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務，目前東正線預估最快周三才會恢復運行，採單線雙向通車，西正線因損害較大，預估要到周六才能搶通。

針對今天列車調整情況，台鐵表示，今天東部往返西部的各級城際列車全面開放站票（純西線新自強號不開放站票），不需換補票，以加強疏運旅客。

退、換票部分，台鐵指出，受強陣雨影響致行經和仁-崇德區間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

台鐵表示，依據旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成的晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

今天中午12時前台鐵東部幹線列車運行班次如下：

【一】 對號列車

順行：行駛至和平站

逆行：行駛至新城站

【二】區間(快)車

順行：行駛至和仁站

逆行：行駛至崇德站

【三】和平-新城間採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁。

【四】停駛列車如下：408次樹林-和平、212次和平-花蓮、246次樹林-花蓮、602次花蓮-台東、203次花蓮-和平（和平-樹林行駛）、411次和平-樹林、215次花蓮-樹林、653次台東-七堵（七堵-彰化行駛）。