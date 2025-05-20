快訊

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

世界動盪…賴總統只靠倚美抗中 難帶台灣離險境

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵北迴線持續搶修 今中午12時前東幹線列車資訊1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵18日因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，19日首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供
台鐵18日因和仁-崇德間強降雨致土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，19日首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務。圖／台鐵提供

前天豪雨影響，台鐵和仁-崇德間土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵全力搶修，昨天首班車起，以柴聯車編組進行新城-和平間鐵路接駁服務，目前東正線預估最快周三才會恢復運行，採單線雙向通車，西正線因損害較大，預估要到周六才能搶通。

針對今天列車調整情況，台鐵表示，今天東部往返西部的各級城際列車全面開放站票（純西線新自強號不開放站票），不需換補票，以加強疏運旅客。

退、換票部分，台鐵指出，受強陣雨影響致行經和仁-崇德區間未使用的車票，一年內退票免收退票手續費，如有去回程車票可一併辦理。另於官網或台鐵e訂通APP辦理區間之退票，其退票手續費將由系統批次退還至原刷卡信用卡帳戶。

台鐵表示，依據旅客列車晚點賠償規約規定，因不可抗力所造成的晚點，致列車到站時間較表定時間遲延120分鐘以上者，免費搭乘同區間同等級車種列車一次。

今天中午12時前台鐵東部幹線列車運行班次如下：

【一】 對號列車

順行：行駛至和平站

逆行：行駛至新城站

【二】區間(快)車

順行：行駛至和仁站

逆行：行駛至崇德站

【三】和平-新城間採用柴聯車編組進行鐵路往返接駁。

【四】停駛列車如下：408次樹林-和平、212次和平-花蓮、246次樹林-花蓮、602次花蓮-台東、203次花蓮-和平（和平-樹林行駛）、411次和平-樹林、215次花蓮-樹林、653次台東-七堵（七堵-彰化行駛）。

花蓮 台鐵 台東

延伸閱讀

花蓮女師遭殺害....校長憶教學認真優秀 今啟動輔導機制

台北北迴線中斷 晚間6時列車運行班次調整1次看

買地設置圍籬阻居民通行 花蓮男拒繳罰鍰36萬元...土地遭查封

影／土石流沖毀鐵軌宜花路斷 宜蘭議長：蓋高鐵需審慎評估

相關新聞

三峽車禍肇事者78歲 路權團體籲強化考照、監理制度

78歲余姓男子昨開車行經三峽區北大國小外，不明原因高速衝撞，造成多人死傷，路權團體表示，台南余小妹妹事故才過去2年，如今...

吳德榮：周六下午起梅雨季第3波鋒面南下 中部以北轉雨降溫

天氣更熱了，要防中暑！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

台鐵北迴線持續搶修 今中午12時前東幹線列車資訊1次看

前天豪雨影響，台鐵和仁-崇德間土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵全力搶修，昨天首班車起，以柴聯車編組進行新城-和...

台鐵北迴線 最快21日恢復單線通車

前天豪雨影響，台鐵和仁─崇德間土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵全力搶修，目前東正線預估最快周三才會恢復運行，採...

發現新罕見基因突變 某些人1天睡4~6小時就完全恢復精力

一般成年人每天需睡滿 7～8 小時才能「開機」正常運轉，但有些人天生睡得少卻不會感到睡眠不足，根據一項研究結論，這些人可能擁有新發現的罕見基因突變，就算一天只睡 4 小時也不會發生睡眠剝奪的負面影響。

路權團體批交通部「鐘擺式」執法

駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，昨天出動十多輛車繞行包圍交通部抗議，要求交通部提高行人闖紅燈罰鍰至一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。