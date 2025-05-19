台灣人權及音樂故事展東京登場 傳唱高一生家族三代

由文化部駐日台灣文化中心主辦的「台灣人權及音樂故事展—高一生先生，三代的家族之歌」今天在東京開幕，內容描述1954年因白色恐怖而被羅織罪名槍決的鄒族音樂家高一生的生平及家族事蹟。駐日代表李逸洋表示，「大家要更珍惜及守護台灣民主」。

這項展覽是台灣文化中心年度大展，以台灣原住民、前阿里山鄉長高一生（1908-1954年）及其三代家族的生命故事與音樂理想為主題，內容涵蓋高一生的早年教育、音樂創作、政治參與與獄中書信，並特別呈現其長女高菊花的傳奇人生。

高菊花因父親事件被迫改名「派娜娜」進入演藝圈，成為1950年代最受歡迎的拉丁歌后；儘管歌聲征服舞台，卻長年遭政治利用與監控，一生背負不能說的命運之痛。第三代子孫如音樂人高慧君、高蕾雅，演奏家高崇文、高健雄，於民主台灣終於得以吟唱、譜寫動人的自由樂章。

李逸洋以日文致詞時表示，「我與陳水扁、黃天福三人是戒嚴時期蓬萊島案政治受難者，名字被銘刻在國家人權博物館人權紀念碑上。個人深愛音樂，吹奏38種西洋管樂器，今天參加高一生先生三代的人權及音樂故事展，感受特別深刻」。

李逸洋說：「台灣的民主、自由、人權是無數前輩犧牲生命及自由換來的，今天面臨中國武力威脅及滲透，從高一生先生三代家族之歌中，讓大家體悟我們要更珍惜及守護台灣民主，不容迫害人權及自由的歷史悲劇重現。」

現年85歲的高英傑表示，感謝駐日代表處、台灣文化中心的安排，能透過這次的展覽，將父親曾蒙塵的理想與家族生命史，被世人理解、尊重與記憶，尤其是直到第三代的孫輩，仍以音樂為志，記錄歷史、傳承信念，努力延續三代不輟的「家族之歌」。

高英傑在致詞時說：「1952年9月10日，我父親被羈押時，在座的高美英當時是9個月大的嬰兒，失去父親的家庭頓時陷入谷底。」

開幕記者會上，高英傑與穿著鄒族傳統服裝的胞妹高美英分別帶來兩首鄒族古謠，並合唱高一生所作的「杜鵑山」、「長春花」兩首曲子，令人感受到其對家族及土地的深厚情感。

高英傑在導覽時指著父親最後一封家書，以日文記載：「請準備白色的襯褲和一張4尺見方的白色包袱巾」。高英傑說，「每次看到（父親寫給母親的）這段文字就忍不住落淚，因為白色包袱巾是用來包裹屍骨之用」。

開幕記者會也邀請致力於台灣民謠推廣的音樂家蘇維倫（白色恐怖受害者商滿生的外孫女），與台音雅頌藝文社、台灣文化中心文化講座歌謠班老師張瑞銘合作帶來「台灣心、故鄉情」組曲，演出「安靜我心靈」、「望你早歸」，以及高一生所作的「春之佐保姬」等歌曲。

會後，媒體問如何看待有人批評賴清德總統搞「獨裁」、「綠色恐怖」一事，高英傑說：「那是逞口舌之快的無稽之談，要講獨裁，怎麼不講蔣介石、史達林、希特勒，西班牙前獨裁者佛朗哥連在警察局都可殺人。現在是獨裁嗎？真的是笑死人了」。

他還指出，「現在講『綠色恐怖』，不合道理。如果真是恐怖，他們根本不能遊行。恐怖的話，就像我們以前常常躲那個監視的人，吃飯時，拿著槍問我們『吃飽了沒』，我們的飯都要吐出來了，那才是恐怖」。

對於同樣的問題，李逸洋答說：「台灣的民主運動堅持自由民主的精神和傳統，一直延續著。我們的民主和自由程度在亞洲是名列第一，世界應該是排名前十名內，在這種情形下，稱我們的領導人傷害民主，這並非事實。」

李逸洋還說：「中國現在對台灣的內部滲透或是外部武力威脅，無非就是要台灣再次淪陷。我們一定要記取歷史教訓，守護台灣的民主自由」。

高一生的故事受到日本的「西日本新聞」前台北支局長龍口英幸關注，撰寫書籍「台灣阿里山物語」，預定6月上市。龍口今天對中央社表示，「從高一生（日本名矢多一生）的生涯可以了解到台灣400年的悲史」。

此展展期至7月23日為止，地點在文化部駐日台灣文化中心。