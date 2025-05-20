聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／年長無法吃到飽 領悟健康七分飽

聯合報／ 文／宋玉澄（ 桃園龍潭）

台灣人的英文程度不錯。說去Buffet，就知道去哪？事實上，那是指16世紀時，瑞典人將擺放酒品與小點心，由賓客自取的桌子，稱為Buffet。

到了二十世紀1946年，賭城拉斯維加斯正式推出無限量自助餐─無止境、不限時的飲食方式，把餐桌變成了澎派食物，我吃過，或許國情不同，味道實在不敢恭維。在台灣，大概就是可利亞餐廳，1993年首創「188元」吃到飽方案，將Buffet推上了頂峰，後來還漲價，因此當年有句流行順口溜：「台灣有三寶：勞保、健保、199吃到飽。」

出生在二戰末期清貧的我，一直認為那樣琳瑯滿目的食物、飲料、點心…，是奢靡浪費的表現，是人心貪婪的表徵。欲望比實際高，目光比胃袋大；商家用人類不吃虧的心理，讓人吃飽、吃撐、吃壞。

猶記得十餘年前，僑居加拿大的友人遊台返加前，選在桃園機場附近的餐廳用餐。最大的理由是距離機場近，不怕塞車誤時，但用完餐後的下場，卻沒有直奔機場，反而是醫院，航班誤了，假期延了，真應著「樂極生悲」的成語。

儘管如此，上個月我還是去了一趟大飯店。主辦人說是開會兼用餐，一人750元，我僅吃了半碗湯麵，算來不到百元。到了這個歲數，經常不吃也飽，看著飯店裡樓上樓下，充斥著來往的人潮，就想著老祖宗勸人吃七分飽的道理。

英文 瑞典 桃園機場 拉斯維加斯

延伸閱讀

富國機場出手了！海關撕毀台旅客機票 越南網友也炸鍋：玷汙國家形象

國光客運桃機一航廈自撞 含駕駛31國內外旅客送醫

年中最殺優惠！ 「六福線上旅展」住宿券29折起、五星Buffet券買5送1、玩樂園只要670元 吃住玩5折有找

為何先花880億擴建小港才爭取南星機場? 市長陳其邁遭質疑

相關新聞

路權團體批交通部「鐘擺式」執法

駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，昨天出動十多輛車繞行包圍交通部抗議，要求交通部提高行人闖紅燈罰鍰至一...

台鐵北迴線 最快21日恢復單線通車

前天豪雨影響，台鐵和仁─崇德間土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵全力搶修，目前東正線預估最快周三才會恢復運行，採...

健康主題館／晚期泌尿上皮癌 黃金治療期新療法搶命搶時

搶命也要搶時！一名60歲罹患四期泌尿上皮癌的患者，癌細胞擴散到膀胱、輸尿管，原本得做人工膀胱方便排尿，患者拒絕後改採標靶...

33歲男腹脹暴瘦20公斤 腫瘤引發腸套疊

一名33歲男性，半年來一直胃脹氣，且有腹痛、腹瀉困擾，且瘦了快20公斤，照胃鏡、服用藥物，始終不見改善。進一步安排腹部超...

5癌症標靶藥 6月新制健保擴大給付

依衛福部統計，卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌及乳癌，為女性癌症發生率前十名，攝護腺癌則為男性發生率排行前三名。為提升癌症...

健康你我他／年長無法吃到飽 領悟健康七分飽

台灣人的英文程度不錯。說去Buffet，就知道去哪？事實上，那是指16世紀時，瑞典人將擺放酒品與小點心，由賓客自取的桌子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。