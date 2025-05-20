健康你我他／年長無法吃到飽 領悟健康七分飽

台灣人的英文程度不錯。說去Buffet，就知道去哪？事實上，那是指16世紀時，瑞典人將擺放酒品與小點心，由賓客自取的桌子，稱為Buffet。

到了二十世紀1946年，賭城拉斯維加斯正式推出無限量自助餐─無止境、不限時的飲食方式，把餐桌變成了澎派食物，我吃過，或許國情不同，味道實在不敢恭維。在台灣，大概就是可利亞餐廳，1993年首創「188元」吃到飽方案，將Buffet推上了頂峰，後來還漲價，因此當年有句流行順口溜：「台灣有三寶：勞保、健保、199吃到飽。」

出生在二戰末期清貧的我，一直認為那樣琳瑯滿目的食物、飲料、點心…，是奢靡浪費的表現，是人心貪婪的表徵。欲望比實際高，目光比胃袋大；商家用人類不吃虧的心理，讓人吃飽、吃撐、吃壞。

猶記得十餘年前，僑居加拿大的友人遊台返加前，選在桃園機場附近的餐廳用餐。最大的理由是距離機場近，不怕塞車誤時，但用完餐後的下場，卻沒有直奔機場，反而是醫院，航班誤了，假期延了，真應著「樂極生悲」的成語。

儘管如此，上個月我還是去了一趟大飯店。主辦人說是開會兼用餐，一人750元，我僅吃了半碗湯麵，算來不到百元。到了這個歲數，經常不吃也飽，看著飯店裡樓上樓下，充斥著來往的人潮，就想著老祖宗勸人吃七分飽的道理。