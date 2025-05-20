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5癌症標靶藥 6月新制健保擴大給付

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

衛福部統計，卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌及乳癌，為女性癌症發生率前十名，攝護腺癌則為男性發生率排行前三名。為提升癌症病人的治療權益，健保署近期積極朝優先給付接軌國際指引的藥品，以提供病人更完善的治療。

健保署醫審及藥材組長黃育文說，今年藥品共同擬訂會議共通過2項PARP抑制劑用於「晚期高度惡性上皮卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌維持治療」、「早期乳癌術後輔助治療」及「轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線」，預估約775名癌症病友受惠，挹注每年藥費約9.79億元，並於6月1日生效。

黃育文說，目前癌症標靶藥PARP抑制劑給付於晚期卵巢癌、輸卵管癌或原發性腹膜癌「具germline/somatic BRCA1/2致病性突變」族群，將擴增給付於「具HRD陽性且含致病性BRCA突變或基因不穩定」族群，共通過2項藥品，包括olaparib及niraparib。

黃育文指出，當含olaparib成分藥品合併含bevacizumab成分藥品使用，可以延長病人整體存活期達75.2個月；含niraparib成分藥品可延長無惡化存活期達19.6個月。

另「具germline BRCA1/2突變併HER2陰性高復發風險的早期乳癌術後輔助治療」，含olaparib成分藥品可顯著降低42%侵襲性疾病，及43%遠端疾病的發生風險。

而「具germline或somatic BRCA1/2致病性或疑似致病性突變之轉移性去勢療法抗性攝護腺癌第一線治療」，含olaparib成分藥品合併含abiraterone成分藥品，整體存活期中位數超過23個月，增加治療選擇。黃育文說，像美國前總統拜登罹患攝護腺癌，若符合轉移性、基因突變等條件，相同病情者在台灣就享有健保給付用藥。

黃育文說，這次健保擴增給付，致力將具治療效益的藥品納入及接軌國際治療指引，期待能完善癌症病人每一階段的藥物治療，提升生活品質與對生命的希望。

衛福部 癌症 攝護腺癌 卵巢癌 健保 乳癌

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6月健保擴增標靶藥PARP抑制劑 乳癌等共775名癌友受惠

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