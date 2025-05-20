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33歲男腹脹暴瘦20公斤 腫瘤引發腸套疊

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
腹脹通常是消化道疾病或潛在健康狀況所導致的病徵，千萬別輕忽。圖／AI生成
腹脹通常是消化道疾病或潛在健康狀況所導致的病徵，千萬別輕忽。圖／AI生成

一名33歲男性，半年來一直胃脹氣，且有腹痛、腹瀉困擾，且瘦了快20公斤，照胃鏡、服用藥物，始終不見改善。進一步安排腹部超音波檢查，竟發現右上腹有一顆8公分大的腫瘤，經大腸鏡與切片確認，診斷為小腸高惡性B細胞淋巴瘤侵犯大腸，形成腸套疊狀況。

聯安診所內視鏡室主任徐兆甸表示，成人腸套疊較罕見，多為腫瘤或大腸瘜肉引起，皆會造成腸道狹窄阻塞、腸套疊，出現腹脹、腹痛等症狀。「脹氣」是身體發出的重要警訊，如果腹部悶痛、脹氣在治療後未見好轉，甚至體重還持續下降，絕對不能只當成小毛病處理。

徐兆甸說，這名男性個案雖然做過胃鏡檢查，卻未在第一時間揪出病灶，因此提醒若腹脹久治不癒，又合併肚子痛、吃藥無反應時，就要特別當心。腹脹基本篩檢工具，包括胃鏡、大腸鏡、腹部超音波等，胃鏡可檢查消化性潰瘍、幽門桿菌感染；大腸鏡可找出瘜肉、發炎、腫瘤等問題；腹部超音波則是檢查膽結石、腫瘤或其他器官問題。

「腹脹通常是消化道疾病或潛在健康狀況所導致的病徵，千萬別輕忽，或自行吃藥緩解。」徐兆甸說，曾遇過一名病患，症狀看起來像膽結石，外科醫師也開刀拿掉了膽囊，但術後仍然腹痛，進一步做大腸鏡檢查，才發現是罹患大腸癌。

徐兆甸表示，當胃鏡、大腸鏡、腹部超音波檢查都正常，但腹脹仍持續反覆，應特別懷疑是「小腸菌叢過度增生」（SIBO），這是指本應菌數稀少的小腸中，因蠕動變慢、胃酸不足或消化酵素分泌減弱，導致本來應該在大腸的細菌異常繁殖過多於小腸。

「除了脹氣，放屁異常臭也要注意。」徐兆甸強調，當小腸菌叢過度增生時，這些細菌會把未完全分解的碳水化合物發酵產氣，常見於飯後1至2小時開始腹脹，也可能伴隨打嗝、放屁、腹痛、腹瀉或便祕等症狀。

徐兆甸提醒，若小腸菌叢過度增生症狀長期未處理，其持續產生的發酵產物可能影響腸道黏膜，進而造成「腸漏症」。另外，細菌過度增生也可能抑制小腸內負責分解食物中組織胺的酵素，進而引發「組織胺不耐症」，不適反應類似食物過敏或皮膚過敏。

治療可考慮草本抗菌或短期抗生素，「低FODMAP（低腹敏）飲食」也是方法。所謂低FODMAP飲食，就是限制洋蔥、大蒜、豆類、蘋果、芒果、乳製品等高發酵性食物，讓腸道減少「餵食細菌」的食物，幫助脹氣症狀緩解。

低FODMAP食物

●蔬菜：胡蘿蔔、芋頭、萵苣、芹菜、朝鮮薊

●水果：葡萄、榴槤、檸檬、橘子、草莓、香蕉

蛋白質雞蛋、豆腐、牛肉

●糖及甜味劑：楓糖漿、蔗糖

●乳製品：布利乳酪、燕麥奶、帕馬森乳酪

蛋白質 腫瘤

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