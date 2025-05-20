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台鐵北迴線 最快21日恢復單線通車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

前天豪雨影響，台鐵和仁─崇德間土石泥流淹過軌面，導致北迴線雙向中斷，台鐵全力搶修，目前東正線預估最快周三才會恢復運行，採單線雙向通車，西正線因損害較大，預估要到周六才能搶通，形同幾乎一整周北迴線都受影響。

賴清德政府的內閣團隊五二〇就職滿一周年前夕，交通部昨天率媒體團隊前往台東及綠島參訪，今天原計畫在綠島舉行五二〇交通部周年記者會，但受北迴線鐵路中斷影響，交通部緊急改成讓參訪團先搭高鐵南下高雄，再從高雄改搭台鐵南迴線到台東，有的則是從台北搭機前往。

至於北迴線疏運狀況，台鐵利用東正線已施作及檢查完成的軌道路線，昨首班車起以柴聯車編組，進行新城─和平間鐵路接駁服務，並開放對號列車站票，截至昨下午二時止，共計開行十七列次，疏運旅客八三六〇人。

這次北迴線中斷，不見交通部長陳世凱勘災，他卻是要出席在綠島的五二〇內閣團隊就職周年記者會，引發外界觀感不佳。

未料昨下午四時許，新北市三峽區國光街、國成街口（北大國小旁）發生重大車禍，七十八歲余姓男子駕駛自小客行經該路段時，不明原因高速衝撞，造成十多人輕重傷，三人死亡。

為此，原訂昨晚搭機抵達台東的陳世凱緊急取消所有公開行程，並趕回台北於公路局及台北區監理所成立應變中心，相關官員也回防交通部；同時電洽新北市政府，了解案件發生情形，並表示新北市如有任何需要，交通部將積極協助處理，也協助釐清事故原因，期盼傷者能早日康復。

台鐵

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