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路權團體批交通部「鐘擺式」執法

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

駕駛團體不滿交通部修法，加重汽車駕駛不停讓行人罰則，昨天出動十多輛車繞行包圍交通部抗議，要求交通部提高行人闖紅燈罰鍰至一萬八千元；行人零死亡推動聯盟昨也舉辦記者會，批交通部未與各方團體充分對話，而是放任「鐘擺式」施政的對立擴大。

台灣全國汽車駕駛人權益聯盟協會理事長劉鴻樟說，人本主義的「人」應包含駕駛人及行人，交通部只把重點放在行人，二年前因為一句「行人地獄」造成後續一連串的「行車地獄」，包含記點制度、各縣市科技執法及區間測速等，交通部若只用裁罰一定會產生對立。

劉鴻樟表示，近期幾次事故都是因行人慢慢走所導致，交通部現行政策讓行人有很大的保護傘，甚至變成「帝王」。

行人零死亡推動聯盟指出，交通部從前年嚴格規範車輛違規，去年被抗議後又大舉放寬，如今再加嚴處罰，短時間內反覆來回改動，搖擺不定，導致各類用路人陷入彼此對立的局面，卻忽略真正應負起改善責任的是交通主管機關。

行人零死亡推動聯盟表示，當前警政機關傾向於針對特定時段、車種或違規類型進行「大執法」，導致違規比率參考價值逐漸失真，應回到釐清事故主因、針對成因制訂策略的正軌上。

闖紅燈 路口不停讓行人

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