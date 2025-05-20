邱泰源：醫衛貢獻不受中打壓影響 不因美退世衛結束

第78屆世界衛生大會今天起在瑞士日內瓦舉行，台灣行動團以小博大之姿，傳遞日積月累雪中送炭，衛福部長邱泰源強調，台灣醫衛貢獻不受中國打壓影響，不因美國退出世衛而結束。

衛福部長邱泰源在台灣時間晚間9時30分，與台灣媒體透過視訊談話，被問到今年世界衛生大會（WHA）中國代表團成員超過170人，幾乎是史上規模最大的一次，但台灣行動團今年人數比往年更少，「以小博大」是否感受行動更加困難。他認為，台灣展現醫療衛生實力不是靠多少人到日內瓦。

邱泰源表示，日積月累的醫衛品質佳績，才是台灣站在國際舞台最大力量，仰賴的是醫療衛生專家點點滴滴的貢獻，不斷提升台灣公衛質與量；30年前建立起健保制度，完成世界衛生組織（WHO）倡導的全民健康覆蓋，到「健康台灣」追求全人照顧模式，日內瓦只是展現成果的舞台。

邱泰源強調，即使今年台灣世衛行動團成員數量較少，但參與舉行的活動數量沒有比去年少，「我們1個人當3個人用」，積極透過論壇、雙邊或多邊會談等，分享台灣協助友邦國家興建醫院，導入智慧醫療，引進糖尿病等慢性病防治，希望把台灣模式帶入國際，照顧友邦國民健康。

媒體詢問，美國明年將退出WHO，台灣下一步將如何增加國際間影響力。邱泰源說，台灣與世界各國的交流是長期且持續，如醫衛專業學術交流等互動不會減少，「雪中送炭」的精神也不會消失。不僅美國，目前已有越來越多大國願意挺台灣加入WHO及WHA。

第78屆世衛大會開幕後的第1場議程，就是為台灣參與世衛大會提案的「二對二辯論」。邱泰源說，所有友邦雖然僅有短短幾分鐘發言，卻充分展現出台灣對全球醫療衛生的貢獻與協助，讓在場100多個國家深刻感受到，台灣是一個充滿熱情、醫療水準卓越的國家。

邱泰源認為，透過談話會感動更多國家，讓世界看見台灣積極參與國際組織的決心與能力，這會是一股強大的前進力量；友邦更明確駁斥中國對聯合國大會第2758號決議的曲解，強調中國無權限制台灣加入國際組織，台灣從來未被中國統治，「這樣各國才不會被中國謬論引導。」